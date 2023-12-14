Американские ученые развеяли миф о популярности веганской пищи

Как показали результаты исследования, проведенного представителями Городского университета Нью-Йорка, нанесение на растительную пищу соответствующей маркировки, идентифицирующей ее как веганскую, может резко снизить степень популярности подобных продуктов среди потребителей.

В ходе эксперимента участникам предстояло выбрать между двумя корзинами, в одной из которых находилось мясо и молочные продукты, а другая содержала исключительно растительную пищу. Было установлено, что в том случае, если растительная пища была обозначена как «веганская», корзину выбирали лишь 20% участников эксперимента, в то время как маркировка «полезные для здоровья» демонстрировала результат в 44%.

Практически аналогичный результат фиксировался при пометке «экологически чистые», что может способствовать разработке стратегии для продвижения здорового питания среди населения.