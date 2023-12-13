Тренд с оттенком гранжа: особенности стрижки шикси, которая станет фаворитом будущего года

Ищете современную короткую стрижку? Тогда задумайтесь о том, чтобы поддаться очарованию шикси, подходящей для женщин разных возрастов. Модная стрижка в стиле гранж – новая версия старой доброй пикси, в которой есть все для того, чтобы прическа стала актуальным трендом в новом 2024 году.

Модный писк

Шикси – стрижка, сочетающая в себе непринужденную атмосферу шегги и дерзкий стиль пикси. Подходящая для всех форм лица и типов волос, она выполняется с помощью текстурированных длинных слоев сверху для придания объема и коротких по бокам и сзади. Также обязательным элементом является челка, обрамляющая лицо. Оригинальная стрижка, которая станет отличным вариантом для тех, кто ищет что-то новое и необычное, может быть адаптирована к различным типам волос, включая прямые, волнистые и вьющиеся.

Преимущества стрижки

Модный тренд подходит для всех типов волос: стрижка может быть адаптирована к индивидуальным потребностям и предпочтениям. Кроме того, она очень проста в уходе, поскольку легко укладывается с помощью фена, расчески и специальных средств.

Более взрослая и дерзкая версия пикси, в которой главное внимание уделяется текстуре, подойдет многим женщинам благодаря своей многослойности.

Пышная челка

Как и в случае с шегги, челка в шикси – обязательный элемент стрижки. Чаще всего стилисты оставляют очень пышную челку, которая добавляет объема и движения волосам.

Прямые волосы

Стрижка шикси визуально увеличивает объем волос, как и большинство коротких причесок. Она отлично подходит для женщин с прямыми прядями. Однако парикмахеры-стилисты предупреждают, что дамы с ломкими и сухими волосами должны быть крайне осторожны, потому что многослойность может вызвать противоположный эффект. И вместо желаемого объема они получат прилизанную прическу.

Чтобы добиться нужного эффекта, стоит воспользоваться специальными средствами, которые изменят структуру прямых волос.

Вьющиеся локоны

На локонах, которые легко завиваются и долго не теряют четкость завитка, стрижка шикси будет смотреться просто идеально. Именно такие волосы придадут ей нужную текстуру – растрепанную и небрежную.

Имейте в виду, что необходимо соблюдать минимальную длину прядок, чтобы придать им четкость, а также обработать волосы муссами или гелями для придания им объема.

Стрижки с челкой-шторка

Челка-шторка, красиво обрамляющая лицо, просто создана для шикси. Маскирующая большой лоб, она подойдет для женщин с круглым или квадратным лицом, делая его длиннее.

Шикси с длинной челкой

Челка, ниспадающая на глаза, подойдет женщинам с удлиненным или овальным лицом. Достаточно вытянуть ее с помощью щипцов и нанести на прядки средство, придающее блеск для гламурного образа.

Вариант для непослушных волос

Если у вас густые и непослушные волосы, то вам тоже подойдет шикси. Как говорят стилисты, чем больше небрежности, тем лучше смотрится стрижка. Кроме того, вряд ли придется тратить много времени на укладку прически.

Простая в уходе и позволяющая создавать различные образы шикси – модная и стильная короткая стрижка. Она не требует особого ухода и идеально подходит для тех, кто хочет подчеркнуть свою индивидуальность.