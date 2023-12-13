Снежинки, гирлянды и наклейки для ногтей в качестве альтернативы: красивые идеи новогоднего нейл-арта

Как известно, к Новому году принято украшать жилище. Но чтобы еще лучше почувствовать праздничную атмосферу, стоит обратить внимание и на стиль одежды, и на макияж, и на дизайн ногтей. Вот какие красивые идеи новогоднего нейл-арта предлагают стилисты для вдохновения.

Белый, синий, серебристый и снежинки

Безусловно, одной из самых близких ассоциаций с зимним сезоном и новогодними праздниками является рисунок со снежинками. Поэтому стилисты рекомендуют наносить на ногти снежные мотивы в белом, синем и серебристом цветах, как на главном фото слева.

Красные и зеленые блестки

Их мы видим на кончиках ногтей на главном фото в центре. Если кто-то думает, что такой нейл-дизайн создать довольно сложно, то это мнение ошибочное. Нужно на белую или прозрачную основу нанести красные и зеленые блестки, и внимание окружающих вам гарантировано.

Красивый “новогодний подарок”

Новогодний дизайн ногтей, как на снимке справа на главном фото, может сделать их такими красивыми, что они станут еще одним новогодним подарком. Входящие в него цвета лака – красный, зеленый, белый и золотистый – весьма подходят для зимних праздников.

Разноцветные стразы

Такие украшения способны привнести ощущение праздника. Вы можете использовать как мелкие камешки, так и средние, и расположить их необычным способом – в середине ногтевой пластины, либо горизонтально, либо по два в одном ряду.

Классический красный

Красный – классический цвет, который как нельзя лучше подходит для праздничных дней. Чтобы избежать монотонности, можно поэкспериментировать и нанести красный лак не на всю ногтевую пластину, а лишь на ее часть, оставив небольшое пространство незакрашенным.

Использование наклеек

В качестве альтернативы можно использовать специальные наклейки для ногтей или фольгу. Материал золотого цвета подчеркнет скромный дизайн, придавая маникюру роскошный вид, как на снимке слева.

Металлические блестки

Они наносятся на кончики ногтей для создания праздничного настроения в канун Нового года. Это могут быть самые разные цвета, например, розовое золото, серебро, которые наносятся на нейтральную основу, создавая волшебное сияние. По мнению стилистов, такой нейл-дизайн хорошо сочетается с красным платьем.

Белый с золотым

Еще одним оригинальным вариантом нового нейл-арта являются ногти белого цвета в сочетании с золотым. С одной стороны, они не будут слишком яркими, как, например, красные или зеленые, но, с другой, они выглядят довольно привлекательно и при этом очень стильно.

Красные ногти с белыми звездочками

Дизайн ногтей на фото слева как будто не такой уж и замысловатый, однако контраст ярко-красной основы, белых звездочек и точек выглядит довольно эффектно, и его интересно рассматривать.

Ногти разного цвета

Если вы ищете нейл-дизайн, который прост в исполнении, то вы можете совместить классические новогодние цвета, например, красный, белый, а также серебро или золото, окрасив каждый ноготь в другой цвет.

Белые снежинки на красном

Помимо серебристых снежинок на белых и синих ногтях, о которых было сказано в начале статьи, нейл-мастера предлагают и такой вариант, как белые снежинки на красном фоне, что смотрится не менее эффектно и также создает праздничное настроение.

Пастельные тона

В новогодние праздники вы можете использовать для маникюра не только яркие тона и золотистый блеск. Можно остановиться и на пастельных, например, на бледно-зеленом и украсить его веселым рисунком, таким как красно-белая карамельная палочка в форме трости.

Новогодние гирлянды

Очень эффектно на белом фоне будет смотреться яркий рисунок, напоминающий елочную гирлянду. Он сразу же привлекает внимание эффектным сочетанием цветов.

Шапка Санта-Клауса

Серебристые ногти можно украсить наклейками с изображением красной шапки Санта-Клауса с белой опушкой, обведенной черным контуром. Самая что ни на есть новогодняя тематика, не правда ли?

Милый Гринч

Гринч – персонаж, который, как говорят, ненавидит Рождество и Новый год. Несмотря на его плохую репутацию, выглядит он довольно мило, поэтому его изображение также может украсить ваши ногти в зимние праздники.

Санта-Клаус и олень

Изображение Санта-Клауса и оленя, безусловно, достойно украсить ногти любой модницы в преддверии Нового года. При таком выборе нейл-дизайнеры рекомендуют использовать красный и белый цвета.

Различный дизайн на каждом ногте

Если у вас возникли проблемы с выбором новогоднего дизайна ногтей, попробуйте скомбинировать сразу несколько рисунков, как показано на снимке справа.