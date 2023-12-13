Мнение: Ловушки и кормушки

Перед прошлым Новым годом был курс “Нити судьбы на карте поля”, где я рассказывала про представления древних людей о фатуме и как эти представления объясняет теория поля. В конце курса участники ради игры и эксперимента пробовали делать для себя “полевые кормушки” и “полевые ловушки”. Кормушки и ловушки – полевые установки, которые могут иметь суггестивный эффект.

Полевая установка отличается от волевого побуждения. Волевое побуждение – это когда вы говорите себе, например, что хотите покончить с вредной привычкой, но обычно, сколько бы вы ни повторяли себе этого, вредная привычка никуда не девается. Может быть даже обратный эффект, хорошо знакомый аддиктологии: запретный плод становится слаще, а привычка, с которой вы боретесь, становится сильней.

Секрет в том, что запрет – это фокусирование, причем усиленное эмоциями. С точки зрения теории поля спонтанное фокусирование увеличивает валентность, то есть притягательность вещей и фигур.

Сознание знает только один способ влияния: активное внимание, поэтому бороться с вредной привычкой с помощью сознания можно только одним маневром: фокусируясь на предметах, которые противоречат этой привычке. Можно снизить пищевую аддикцию, если активно увлечься имиджем, можно снизить алкогольную зависимость, если активно увлечься ездой за рулем, можно снизить шопоголизм, если активно увлечься инвестированием или практиками аскетизма. К сожалению, чтобы увлечься чем-то, мало одной только воли, нельзя заставить себя захотеть. Но можно попытаться постепенно вовлечь себя куда-то, это намного легче, чем вылечить аддикцию одним лишь запретом. Последнее практически невозможно. Хотя, если осознать вред и постепенно (опять постепенно, ведь “время рулит полем”) создать цепь негативных ассоциаций, которые будут оплетать вредную привычку, это может начать работать как колючая проволока, отгоняющая залипающие мысли.

И переключатели фокуса (альтернативные увлечения) и “колючая проволока” (цепь негативных ассоциаций) – все это полевые конструкции, самые понятные, но не самые эффективные.

Если знать, как работает поле, как растет и уменьшается валентность предметов, можно создавать разные полевые конструкции, которые будут повышать валентность определенных вещей (в том числе “кормушки”) и понижать валентность других (в том числе “ловушки”).

Это нельзя путать с самогипнозом, несмотря на суггестивный эффект того и другого.

Гипнотерапия, в том числе самогипноз, иногда дает хорошие результаты для мотивации (развития хорошей привычки) и для демотивации (борьбе с плохой привычкой). Ухтомский, Довженко, Узнадзе, ученые, которые описывали, как гипнотические установки влияют на область рефлексов, в том числе желаний.

Но самогипноз нужно отличать от сознательных приказов.

Самогипноз – это “я хочу”, “мне нравится” или “меня отталкивает”, “меня пугает”, то есть попытка влиять на область аффектов, желаний, эмоций.

Сознательный приказ – это “я должен сделать” – побуждение и призыв к действиям.

Сознательный приказ может использоваться лишь там, где желаемое – в границах человека, соответствует его возможностям, иначе эффект будет обратным – фрустрация и упадок сил. Самогипноз может замахнуться на большее, попытаться вырастить валентность чего-то, что до сих пор имело валентность меньше. “Мне нравится бегать по утрам, я получаю наслаждение, я кайфую от бега утром”. Однако и в случае самогипноза тоже нужно быть скромней, не замахиваться на большую разницу между желаемым и необходимым, не пытаться внушить себе тягу к тому, что вызывает отвращение. Это нарушит рефлексию, не дав результата.

То и другое почти никак не связано с полевыми кормушками и ловушками.

Чуть позже обсудим, чем отличается кормушка от самогипноза (и аутотренинга). Но сначала предлагаю тем, кто был на прошлом курсе, рассказать: был ли эффект в течение года от ловушек и кормушек, которые вы делали на прошлом курсе?