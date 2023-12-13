Установлена связь между курением и деменцией

Как сообщает издание Biological Psychiatry: Global Open Science, курение может провоцировать уменьшение объема головного мозга, что показали результаты исследования, проведенного американскими учеными, представляющими медицинскую школу при Вашингтонском университете.

Было установлено, что чем больше сигарет выкуривается в течение дня, тем сильнее уменьшается мозг в объеме, что, как подчеркнули ученые, является четким признаком биологического старения и провоцирует развитие деменции.

Особое внимание исследователи уделили тому факту, что подобные изменения носят необратимый характер, подчеркнув: «Вы не можете исправить уже нанесенный ущерб, но можете избежать причинения дальнейшего ущерба».