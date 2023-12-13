 

В Китае разработали метод добычи урана из морской воды

13.12.2023, 21:50, Разное
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Как сообщает издание ACS Central Science, китайские ученые, представляющие Северо-Восточный университет в Чангуне, разработали метод, позволяющий добывать уран не из горных пород, как это делают сейчас, а из морской воды.

Согласно предварительным данным, моря и океаны нашей планеты содержат около 4,5 миллиарда тонн данного элемента, что превышает залежи урана на суше более чем в тысячу раз. В море уран существует в такой ионной форме, как уранил, в связи с чем добыча данного элемента из воды представляет собой достаточно сложный процесс, учитывая то обстоятельство, что материалы, необходимые для этого, не обладают достаточной площадью для обеспечения высокой степени эффективности урановых ионов.

Китайским ученым, создавшим ткань из углеродных волокон, покрытую специальными мономерами, удалось за 24 дня извлечь 12,6 миллиграмма урана на один грамм морской воды.      


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