Мнение: Школа как тюрьма для учеников без мотивации

(проблемы образования в РФ)

Две интересные цитаты от двух маститых социологов, возможно, лучших в современной России – Сергея Белановского и Симона Кордонского – о состоянии российского образования. Первая – С.Кордонского:

Школа как тюрьма

“Дети и молодые люди вне системы образования, как принято считать, подвержены известным «рискам улицы» в гораздо большей степени, чем те, которые находятся в стенах школы или вуза. Внешнее сходство современных школ с местами лишения свободы отражает новую социальную функцию учебных заведений, становящихся организациями, которые наряду с обучением и социализацией якобы защищают молодых людей от опасностей алкоголизации, наркотизации и прочих феноменов современного общественного устройства”.

<…> Постепенно функция социальной изоляции начинает доминировать над образовательной и социализационной функциями. Важным в системе образования становится то, что ребенок или молодой человек находится в школе или вузе, а не то, чему и как он учится. Учреждения системы образования постепенно становятся похожими на тюрьмы”.

А вот – Сергея Белановского, одного из основателей жанра “глубинного интервью” в России:

Отсутствие познавательной мотивации

“Из интервью с учителем физики:

“Проблема в том, что у детей нет мотивации, ее просто нет. Если раньше, на мой взгляд, ее отсутствие появлялось у более взрослых школьников, то сейчас мотивация учиться у детей пропадает буквально в первом классе. Они уже в первом классе ходят такие недовольные, они уже ничего не хотят, не знают, зачем это надо.

Не просто большинство, а ВСЕ дети, подростки рассуждают: если мне это не надо в жизни, я не хочу быть физиком или математиком, я это и не буду учить.

Но это еще полбеды. Главная причина того, что дети не учатся и у них нет абсолютно никакой мотивации, я думаю, заключается в том, что учителям запрещено ставить двойки. Я имею в виду двойку не как текущую оценку, а двойку как итоговую за четверть и, соответственно, за год. Поэтому дети чувствуют себя совершенно безнаказанными. Если в начальной школе для них получить двойку – это еще трагедия, они боятся получать двойки, пытаются что-то исправить. Но когда они приходят в старшую школу и сталкиваются все с бОльшими трудностями, они уже привыкают получать двойки, но при этом замечают, что даже если у него все двойки в ряд стоят, и за четверть должно выйти два, он даже может итоговую работу написать на два, ему учитель все равно за четверть поставит три.

Уровень знаний у детей не повышается, а мне кажется, что снижается. Главная причина, как мне кажется, состоит в том, что в большинстве своем дети имеют возможность списывать. Списывают они с помощью интернета, то есть сейчас практически на все задачники есть ответы в интернете. И если даже что-то новое появляется, очень быстро какие-то люди это все решают и выкладывают в интернет. И дети отказываются думать своей головой.

Поэтому, что бы мы ни вводили в учебные программы, новые учебники, чтобы мы ни пытались делать, пока будет возможность списывать, они не будут учиться. И даже те ребята, которые учатся хорошо, если могут где-то списать, поверьте, они списывают. Они сами головой не думают, начинают думать только тогда, когда им негде списать.

Школы заставляют серьезно готовиться к проведению итоговой государственной аттестации. Там есть общественные наблюдатели, камеры наблюдения. Но при этом детям в 9 классе сливаются каждый год ответы на экзамен, и поэтому дети, которые не учатся целый год, а есть те, кто не учится вообще всю свою жизнь, они перед началом экзамена переписывают все ответы на листик, прячут его, их никто не досматривает, только металлоискателями. Эти листики у них никто не обнаруживает, они проносят их на экзамен, выходят в туалет, списывают на тройку. Некоторые двоечники даже на четверку умудряются сдать. И пока вот это списывание есть, деградация будет продолжаться, что бы мы ни делали с этим.

Вопрос. Что надо изменить в системе образования?

Ответ. Я думаю, в первую очередь надо просто перестать замалчивать те проблемы, которые есть у нас в школе. Это запрет на двойки, которые мы заменяем тройками. Нужно, чтобы все это прояснилось, стало явью”.

При всем несходстве тематики – в первом случае про “тюремную функцию” школы, во втором – про отсутствие мотивации у учеников – есть ощущение, что обе цитаты как-то связаны. Не правда ли? В принципе, и связь обнаружить легко: понятно, что если ученики не видят смысла в учебе – для них школа и будет восприниматься как тюрьма, из которой хочется любым способом вырваться. Они, допустим, для этого и учатся на двойки, или вообще не учатся, но – врешь, не уйдешь! Учителям эти двойки ставить запрещено, функция социальной изоляции безраздельно доминирует над образовательной и социализационной функциями (С.Белановский).

Отныне, присно и вовеки веков, аминь!

Кстати, пишут, что в Администрации президента всерьез рассматривают предложение об отмене преподавания в российских школах теории Дарвина (теории эволюции). Лично я не удивлюсь. Да, собственно, никто и не заметит.

А и в самом деле – зачем в России учиться? В Пятерочке кассиром – там и 5 классов достаточно.

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