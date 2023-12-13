Эксперты назвали полезные свойства кунжута

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13.12.2023, 20:35, Разное
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Кунжут – это не только вкусная приправа для хлебобулочных изделий, но и настоящий кладезь полезных свойств. Этот растительный продукт обладает уникальными активными компонентами, которые оказывают благотворное воздействие на организм.

Семена кунжута богаты полезными жирами, белком, витаминами, клетчаткой и минералами. Потребление этой приправы способствует укреплению здоровья костей, поддерживает организм в тонусе и придаёт ему энергии. Кроме того, кунжут оказывает положительное воздействие на печень, снижает уровень холестерина и стабилизирует артериальное давление. Он также способствует нормализации пищеварения и предотвращает рак.

В аюрведической медицине кунжутное масло находит широкое применение. Оно используется в комплексной терапии гепатита, мигрени, диабета, а также при лечении псориаза и воспалительных заболеваний ротовой полости. Кунжут также может быть использован для удаления зубного налета и лечения хронического синусита.

Семена кунжута находят применение не только в пище. Они используются в производстве мыла, косметических средствах, смазочных материалах и лекарствах. Это свидетельствует о многочисленных полезных свойствах кунжута, которые делают его ценным компонентом в различных областях.

Семена кунжута содержат сезамин и сезамолин, которые обладают антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Эти активные вещества помогают защитить организм от повреждения клеток и борются с инфекциями, такими как стафилококковые инфекции, фарингит и кожные грибки.

Исследования показывают, что масло семян кунжута увеличивает эффективность традиционных лекарств от диабета 2 типа, когда их принимают вместе. Это может быть особенно полезно для людей, страдающих от этого хронического заболевания, помогая им достичь желаемого уровня сахара в крови.


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