Мнение: Кому не будет скучно?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал молодежи, сплотившейся вокруг «Единой России», что их ждет нескучное будущее.

Дословно: «Будущего никто не знает. Я думаю, в чем вы точно не сомневаетесь, ваше будущее не будет скучным» (отсюда).

Я правильно понял Медведева, что скучно не будет тем, кто сплотится вокруг «Единой России»? А кто не сплотиться, тот сам виноват, что их жизнь будет унылой и тоскливой?

Фотография и цитата отсюда

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