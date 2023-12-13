 

Рупор кремлевской пропаганды: Хроника психологического наступления в зимний период

13.12.2023, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Хроника психологического наступления в зимний период

Контрнаступление идет медленно, но продолжится и зимой (с) Буданов 10.09.2023

Контрнаступление украинских войск продолжится осенью и зимой.
Мы сделаем все возможное, чтобы не останавливаться в тяжелые дни осенью, когда будет плохая погода, и зимой. (с) Зеленский 22.09.2023

Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года. Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем ещё два города. Я не скажу вам, какие города, извините (с) Зеленский 22.09.2023

Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции. И мы делаем все необходимое, чтобы способствовать их успеху (с) начальник комитета начальник штабов ВС США Браун 12.10.2023

Переход Украины к обороне связан не с кризисом у ВСУ, а с наступлением зимы (с) Зеленский 13.12.2023

PS. Также было заявлено, что в 2023 году ВСУ не потеряли ни одного поселка. Но этот горячечный бред по понятным причинам в комментариях не нуждается. Достаточно просто открыть карту.
</l-cut>

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Найдена древняя карта, подтверждающая, что Атлантида находилась на Урале

14.12 / Установлено, какие врачи назначают антибиотики чаще других

14.12 / TikTok за три месяца удалил рекордные 136 млн клипов за нарушение правил сервиса

14.12 / WSJ: Apple не позволит посторонним получить полный доступ к чужому iPhone

14.12 / Американские ученые предупредили о повышенном риске заражения COVID-19 при алкоголизме

14.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Главный враг на планете Земля

14.12 / Личное: “Купила спорткар и пошла инструктором в стрелковый клуб”

14.12 / В Австралии создали шапочку с ИИ, преобразовывающую мысли в текст

14.12 / Диетолог Червони рассказал о полезных свойствах груш

14.12 / В США испытали систему радиоэлектронной борьбы AOEW для ВМС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика