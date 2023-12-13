Рупор кремлевской пропаганды: Хроника психологического наступления в зимний период

Хроника психологического наступления в зимний период

Контрнаступление идет медленно, но продолжится и зимой (с) Буданов 10.09.2023

Контрнаступление украинских войск продолжится осенью и зимой.

Мы сделаем все возможное, чтобы не останавливаться в тяжелые дни осенью, когда будет плохая погода, и зимой. (с) Зеленский 22.09.2023

Мы не можем остановиться зимой. Это трудно. Но у нас есть опыт прошлого года. Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем ещё два города. Я не скажу вам, какие города, извините (с) Зеленский 22.09.2023

Я понимаю, что в зимние месяцы это будет сложнее, но Украина намерена продолжать свои наступательные операции. И мы делаем все необходимое, чтобы способствовать их успеху (с) начальник комитета начальник штабов ВС США Браун 12.10.2023

Переход Украины к обороне связан не с кризисом у ВСУ, а с наступлением зимы (с) Зеленский 13.12.2023

PS. Также было заявлено, что в 2023 году ВСУ не потеряли ни одного поселка. Но этот горячечный бред по понятным причинам в комментариях не нуждается. Достаточно просто открыть карту.

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