Apple облегчила самостоятельный ремонт своей техники за счет диагностического ПО

Американская компания Apple открыла доступ обычным пользователям к специализированному программному обеспечению Apple Diagnostics для диагностики своих устройств. Ранее данное ПО было доступно только сотрудникам магазинов и авторизованным сервисным центрам. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Теперь программа для выявления неисправностей поддерживает последние смартфоны iPhone 15 и компьютеры с процессорами Mac M2.

Apple Diagnostics способна обнаруживать проблемы с различными аспектами техники этой марки, включая аккумуляторы, радиочипы, камеры, датчики, модули eSIM и др. Эта информация значительно упрощает процесс ремонта, позволяя определить необходимый перечень работ.

Компания также подчеркнула, что общедоступная версия Apple Diagnostics имеет такие же функции, что и версия, используемая в магазинах Apple и авторизованных сервисных центрах.

На данный момент Apple Diagnostics для частного пользования доступна только в США, но планируется расширение этой услуги в следующем году и на страны Европы.

Apple также выступила с поддержкой самостоятельного ремонта фирменных устройств в рамках программы Self Service Repair. Согласно информации на сайте компании, эта инициатива предназначена для людей, обладающих знаниями и опытом в ремонте электроники. В рамках нее умельцам предоставляется официальная поддержка по настройке ПО на восстановленных устройствах и возможность сдавать неисправные детали производителю для дальнейшей переработки.