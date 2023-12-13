Danmarks Radio – сотрудничество Фарерских островов и России ставит Данию в «глупое положение»

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Западные страны продолжают рвать отношения с Москвой, однако Фарерские острова, являющиеся частью Датского королевства, продлили соглашение о рыболовстве с Россией. Как пишет Danmarks Radio, эксперты считают, что это представляет собой вызов для Дании и ставит Копенгаген в «глупое положение», когда Фарерские острова, краеугольный камень содружества, продолжают отношения с русскими как ни в чём не бывало.



AP

С 1977 года между Фарерскими островами и Россией действует соглашение о рыболовстве. Фарерские судоходные компании имеют доступ к вылову трески в Баренцевом море, а российские суда могут ловить путассу в фарерских водах. Как пишет Danmarks Radio, ранее этому соглашению особого внимания не уделялось, но совсем недавно, после начала российской спецоперации на Украине, оно было продлено. Это произошло на этапе, когда западные страны, наоборот, рвут отношения с Россией.

Старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль считает, что это представляет собой вызов для Датского королевства и ставит Копенгаген в «глупое положение», когда Фарерские острова, краеугольный камень содружества, продолжают отношения с русскими как ни в чём не бывало.

«Ещё несколько лет назад соглашениями о рыболовстве никто толком не интересовался. Но теперь на Украине бушуют боевые действия, и против РФ действует пакет всеобъемлющих санкций, поэтому эта тема внезапно стала весьма чувствительной», — объясняет он.

Министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен в письменном заявлении подчеркнул, что «Фарерские острова вправе сами определять свою политику в области рыболовства».

«Но, как я уже сказал, нельзя исключать, что их решение вызовет реакцию — в том числе и за пределами Фарерских островов», — отметил он.

По мнению Флемминга Сплидсбоэля, последнее заявление Лёкке — это способ нажать на Фарерские острова.

«Лёкке, по сути, говорит: «Да, вы в своём праве, но не факт, что это мудрое решение». Многим странам покажется странным, что Фарерские острова, часть Датского содружества, не следуют нашему примеру», — говорит Сплидсбоэль.

Как отмечает портал, из-за санкций российским судам запрещено швартоваться в портах Европы и Дании, однако на Фарерских островах ситуация иная. Фарерские острова не входят в состав ЕС, но при этом поддержали санкции против России. Однако из-за давних торговых отношений с Москвой добились для себя ряда исключений. По условиям санкций на продукты питания они не распространяются. Таким образом, Фарерские острова пускают крупнейшие российские рыболовные суда в свои порты — в отличие от Дании и ЕС.

Хотя в июне Фарерские острова всё же ограничили Москве доступ к своим портам, в частности, русские могут перегружать лишь небольшой улов и лишились права на ремонт, за исключением чрезвычайных ситуаций, российские суда по-прежнему заходят в фарерские воды. А это может означать, что русские могут шпионить за Западом через Фарерские острова, отмечает Флемминг Сплидсбоэль.

«Они могут заниматься на Фарерских островах шпионажем под видом рыбного лова. На островах ведь швартуются и иностранные военные корабли», — замечает он.

«Если там будет собираться хотя бы небольшой рыболовный флот, у русских появится очевидная возможность для шпионажа, и Дания заинтересована в том, чтобы прикрыть эту лазейку», — говорит он.