Мнение: Жажда беспристрастия

Тут у нас на днях наряду с освобождением (без оправдания!) ученого Кагарлицкого случилось еще одно “торжество правосудия”, на этот раз уже при прямом вмешательстве президента Путина (или кто там его заменяет) – освободили вообще невиновного ни в чем человека, которого засадил… Искусственный Интеллект! Дело было так (цитирую по Коммерсанту):

“Во время встречи членов СПЧ с Владимиром Путиным 4 декабря журналист Ева Меркачева рассказала об уголовном деле ярославского ученого Цветкова. Ученый-гидролог расположенного в поселке Борок Ярославской области Института биологии внутренних вод РАН Александр Цветков был задержан 16 февраля 2023 года в аэропорту «Домодедово». Его обвинили в убийствах, совершенных в 2002 году в Москве и Московской области, и арестовали. По словам Евы Меркачевой, арест был произведен на основе данных искусственного интеллекта.

«Искусственный интеллект выдал, что составленный в 2003 году, то есть 20 лет назад, фоторобот убийцы женщин на 55% совпадает с ним. Его задержали в аэропорту после экспедиции. С ним вместе в те дни, когда совершались убийства в Москве, были профессора, доктора наук, в том числе директор Института РАН, и они говорят: как нам следствие не верит?! Мы говорим, показываем фотографии, показываем результаты лабораторных исследований, свидетельствуем, что он был с нами за много километров. Но следствие держит ученого в СИЗО уже почти год. И все, что у них есть, — это показания искусственного интеллекта и еще уголовника, который на самом деле на любого может пальцем показать»,— приводит слова госпожи Меркачевой официальный сайт Совета по правам человека” (КоммерсантЪ)

В итоге Путин вмешался, и Система с огромной неохотой, но все же выпустила из своих паучьих лап человека, попавшего в застенки и едва не загремевшего на пожизненное фактически по недоразумению. Что пережил в заключении Цветков, пока его “кололи” эти 9 месяцев – лучше даже не представлять. Хорошо хоть, что у этого случая кисловатый, но все ж хеппи энд…

Что наиболее тревожно в этой почти новогодней истории? Думаю, даже не вмешательство Путина и не сам факт использования искусственного как бы “интеллекта” в расследованиях преступлений. Показательна сама реакция “органов”, да и так называемой “общественности” в эти 9 месяцев, их святая вера, что “ИИ не может ошибаться!” И это на фоне постоянно звучащих предложений от всяких “поборников Прогресса”, что, мол, “давно пора уже перестроить судебную систему, чтобы судьей на процессах был Искусственный Интеллект! Вот тогда-то мы, наконец, избавимся и от предвзятости, и от коррупции, и от плохого знания законов самими судьями, тогда у нас будет Самый Честный и Справедливый Суд!!”

Простые обыватели склонны слепо верить вердиктам всяких хитрых программ и машинок. Почему? А потому что люди уверены, что у них точно нет и не может быть никакого Злого Умысла. Они ж машины! Они беспристрастны! Как есть – так и говорят! И, мол, ПОЭТОМУ их заключения должны перевешивать всё – и показания свидетелей, и документальные материалы, и отсутствие мотива… Настолько сильна оказывается эта “жажда беспристрастности”, что при этом совсем упускается из виду другое соображение: Машина может быть сколь угодно свободна от пристрастий, но при этом оставаться ДУРОЙ. Несовершенной именно с точки зрения интеллекта, а не нравственности.

И есть в этом “деле Цветкова” совсем убийственное для нашего “правосудия” обстоятельство: в нем среди прочего было и ПРИЗНАНИЕ гидролога в обоих убийствах. Царица, так сказать, доказательств.

Правда, потом он от него отказался. Нового 1937-го у нас не будет; будет 1937 с “искусственным интеллектом”.