Рупор кремлевской пропаганды: Номенклатура и стоимость боеприпасов ВСУ на 01.06.2023

Номенклатура и стоимость боеприпасов ВСУ на 01.06.2023

Хакеры из группы "Берегини" утащили документы из Центрального управления обеспечения средствами поражения ВСУ с перечнем всей номенклатуры боеприпасов с указанием стоимости.

https://t.me/hackberegini/1947 – цинк

Плюс еще инфа от "Джокера ДНР". На этот раз протекает структура ответственная за спец.связь и защиту информации.

Некоторая документация Государственного центра кибербезопасности Государственной службы спецсвязи и защиты информации Украины.

https://telegra.ph/Nekotoraya-dokumentaciya-Gosudarstvennogo-centra-kiberbezopasnosti-Gosudarstvennoj-sluzhby-specsvyazi-i-zashchity-informacii-Ukr-12-11

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