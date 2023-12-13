Мнение: О фееричном залёте Шнура… Всем каминг-аутам — каминг-аут?

Ещё недавно перспективы, карьера и проекты лидера группировки «Ленинград» и продюсера «Зои» Сергея Шнурова, a.k.a. «Шнур», казалось, пошли под откос. Он поставил не на того парня и, как в народе говорят, «Скажи ещё спасибо, что живой!».

Но не всё так просто в этом мире.

А многое — даже и не сложно, если знать, понимать и принимать правила игры.

На такой случай в народе тоже поговорка есть. Про субстанцию, которая «не тонет». Вот самое оно по отношению к бывшему нонконформисту. Тем более, что как певец он, гм, … так себе, и как текстовик тоже — калиф на час. Но торгаш собой — отменный.

Совсем недавно Сергей Шнуров, как говорят, «отрабатывал заказ» ныне покойного бизнесмена Евгения Пригожина мочить питерского губернатора Александра Беглова по поводу и без. Что и делал, на всю катушку используя медийные ресурсы группировки. Ну а попутно лабал панегирики своему патрону, называя его «повар Божий» и проч.

После июньской «передряги», а в особенности вследствие августовской авиакатастрофы Шнур оказался в полной… мере в том самом месте, из которого не тонущая субстанция обычно вылезает. В соучастники не записали — и на том спасибо. Но при всём том «его контракт окончен», денег — ноль, а грядущее туманно.

Фиаско и финиш?

Ан, нет. Истинно говорю: торгаш от Бога этот ваш Серёга.

Нашёл себе нового покровителя, мецената и спонсора. Отчего новый «творческий успех» не заставил себя ждать.

Ну, да, у СВЧ, по слухам, высокое ЧСВ и невзыскательный чисто советский вкус. Поэтому получился такой лютый китч, где рифмуется Ростех и успех, а название корпорации повторяется раз 20 на протяжении всего лишь двух с половиной минут. Но заказчику зашло.

Залёт?

Или достойный венец карьеры?

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