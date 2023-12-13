Tesla отзывает 2,03 млн электромобилей из-за уязвимостей в системе автопилота

Американская компания Tesla, основанная миллиардером Илоном Маском, принимает решение об отзыве 2,03 миллионов произведенных электромобилей из-за выявленных недостатков в системе автопилотирования. Это решение объявлено через официальное заявление, поданное в Национальное управление безопасности дорожного движения.

Каждый новый электромобиль Tesla поставляется с автопилотом в стандартной комплектации. Эта система использует камеры для сопоставления скорости автомобиля с движением вокруг и помогает водителям удерживать машину в пределах ясно определенных полос движения. Важно отметить, что водитель обязан всегда удерживать руки на руле и внимательно следить за дорогой.

Согласно официальной заявке, система автопилотирования в автомобилях Tesla не обеспечивает должной защиты от возможного неправильного использования. В определенных ситуациях системы автопилотирования не достаточно контролируют готовность водителя мгновенно вмешаться и принять управление, если возникает внештатная ситуация. Это может увеличить риск дорожных происшествий.

Представители NHTSA прокомментировали решение Tesla об отзыве своих электромобилей следующим образом: “Автоматизированные технологии могут повысить безопасность, но только при ответственном их использовании. Сегодняшний случай является примером улучшения автоматизированных систем путем придания приоритета безопасности”.