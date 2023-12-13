 

Tesla отзывает 2,03 млн электромобилей из-за уязвимостей в системе автопилота

13.12.2023, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американская компания Tesla, основанная миллиардером Илоном Маском, принимает решение об отзыве 2,03 миллионов произведенных электромобилей из-за выявленных недостатков в системе автопилотирования. Это решение объявлено через официальное заявление, поданное в Национальное управление безопасности дорожного движения.

Каждый новый электромобиль Tesla поставляется с автопилотом в стандартной комплектации. Эта система использует камеры для сопоставления скорости автомобиля с движением вокруг и помогает водителям удерживать машину в пределах ясно определенных полос движения. Важно отметить, что водитель обязан всегда удерживать руки на руле и внимательно следить за дорогой.

Согласно официальной заявке, система автопилотирования в автомобилях Tesla не обеспечивает должной защиты от возможного неправильного использования. В определенных ситуациях системы автопилотирования не достаточно контролируют готовность водителя мгновенно вмешаться и принять управление, если возникает внештатная ситуация. Это может увеличить риск дорожных происшествий.

Представители NHTSA прокомментировали решение Tesla об отзыве своих электромобилей следующим образом: “Автоматизированные технологии могут повысить безопасность, но только при ответственном их использовании. Сегодняшний случай является примером улучшения автоматизированных систем путем придания приоритета безопасности”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Найдена древняя карта, подтверждающая, что Атлантида находилась на Урале

14.12 / TikTok за три месяца удалил рекордные 136 млн клипов за нарушение правил сервиса

14.12 / WSJ: Apple не позволит посторонним получить полный доступ к чужому iPhone

14.12 / Американские ученые предупредили о повышенном риске заражения COVID-19 при алкоголизме

14.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Главный враг на планете Земля

14.12 / Личное: “Купила спорткар и пошла инструктором в стрелковый клуб”

14.12 / В Австралии создали шапочку с ИИ, преобразовывающую мысли в текст

14.12 / Диетолог Червони рассказал о полезных свойствах груш

14.12 / В США испытали систему радиоэлектронной борьбы AOEW для ВМС

14.12 / Как сделать необычный новогодний маникюр: дизайны, которые не банальные, но и не безвкусные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика