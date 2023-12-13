 

Павел Дуров может получить звание “Герой Рунета”

13.12.2023, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Создатель социальной сети “ВКонтакте” и основатель Telegram LLC Павел Дуров скоро может получить официальное звание “Героя Рунета” в России. Об этом рассказал журналист издания “Российская Газета” Олег Капранов в своем Telegram-канале “Токсичная цифра”, ссылаясь на свои источники.

Согласно Капранову, присвоение этого титула, предположительно, будет объявлено на закрытом мероприятии РОЦИТ, где подводятся итоги года и вручаются награды за вклад в развитие русскоязычного интернета.

Однако самым интересным в этой новости является вопрос о том, кто из команды Telegram приедет в Москву, чтобы получить эту награду. Сам же Капранов выразил сомнения в том, что Павел Дуров прибудет лично в Россию.

Павел Дуров, российский программист и предприниматель, родился в 1984 году в Санкт-Петербурге. Он обладает гражданством Сент-Китс и Невис, ОАЭ и Франции. Его наиболее успешным продуктом является мессенджер Telegram, который, по официальным данным, имеет ежемесячную аудиторию в размере 800 миллионов активных пользователей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.12 / Найдена древняя карта, подтверждающая, что Атлантида находилась на Урале

14.12 / Установлено, какие врачи назначают антибиотики чаще других

14.12 / TikTok за три месяца удалил рекордные 136 млн клипов за нарушение правил сервиса

14.12 / WSJ: Apple не позволит посторонним получить полный доступ к чужому iPhone

14.12 / Американские ученые предупредили о повышенном риске заражения COVID-19 при алкоголизме

14.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Главный враг на планете Земля

14.12 / Личное: “Купила спорткар и пошла инструктором в стрелковый клуб”

14.12 / В Австралии создали шапочку с ИИ, преобразовывающую мысли в текст

14.12 / Диетолог Червони рассказал о полезных свойствах груш

14.12 / В США испытали систему радиоэлектронной борьбы AOEW для ВМС

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика