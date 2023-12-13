Павел Дуров может получить звание “Герой Рунета”

Создатель социальной сети “ВКонтакте” и основатель Telegram LLC Павел Дуров скоро может получить официальное звание “Героя Рунета” в России. Об этом рассказал журналист издания “Российская Газета” Олег Капранов в своем Telegram-канале “Токсичная цифра”, ссылаясь на свои источники.

Согласно Капранову, присвоение этого титула, предположительно, будет объявлено на закрытом мероприятии РОЦИТ, где подводятся итоги года и вручаются награды за вклад в развитие русскоязычного интернета.

Однако самым интересным в этой новости является вопрос о том, кто из команды Telegram приедет в Москву, чтобы получить эту награду. Сам же Капранов выразил сомнения в том, что Павел Дуров прибудет лично в Россию.

Павел Дуров, российский программист и предприниматель, родился в 1984 году в Санкт-Петербурге. Он обладает гражданством Сент-Китс и Невис, ОАЭ и Франции. Его наиболее успешным продуктом является мессенджер Telegram, который, по официальным данным, имеет ежемесячную аудиторию в размере 800 миллионов активных пользователей.