Скандалы: Меньше, да лучше

Опрос о сексе среди россиян показал неожиданные результаты: зрелые обскакали молодых

Сегодня очень много говорят о повышении рождаемости в стране. Условий для этого требуется немало, но одно из самых необходимых — сексуальная жизнь. Без секса детей не бывает.

Но как часто россияне занимаются сексом? Довольны ли они своей интимной жизнью? Что хотели бы поменять? ВЦИОМ провел опрос на эту тему. Социологи узнали много подробностей из интимной жизни соотечественников, а многие специалисты в разных сферах обсудили их в ходе конференции «Демографический вопрос: что если все дело в сексе?». Подробности узнал обозреватель «МК».

Секс в РФ есть

В 2023 году в России ожидается рождение 1,245 млн детей — это минимум с 1999 года. Сейчас население России испытывает на себе последствия демографической ямы 1990-х — начала 2000-х годов, и в демографическую яму, по оценкам экспертов, нам падать еще минимум до 2026 года.

Демографическая ситуация не первый год находится в фокусе внимания общественности. Но готовы ли сами россияне рожать детей? Хотят ли они вообще заниматься сексом? Одинаково ли важна сексуальная жизнь для женщин и мужчин? Какова роль секса в отношениях и какие стереотипы живы в этой области?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, в рамках масштабного исследования «Индекс женского здоровья» ВЦИОМ провел опрос среди 1240 женщин и 605 мужчин репродуктивного возраста (18–45 лет).

«По результатам исследования мы можем утверждать, что секс в РФ есть», — говорит директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Хорошая новость в том, что для 77% соотечественников важно или очень важно иметь сексуальную жизнь, хотя для 18% россиян репродуктивного возраста она все же не важна. Удивительно, но пик важности зафиксирован в самой старшей возрастной категории среди опрошенных — 35–45 лет. Для 80% из них важно иметь интимные отношения с противоположным полом. А вот среди молодых людей (18–24 лет) тех, кто ценит радости секса, всего-то 63%. Кроме того, среди молодежи самый низкий процент тех, для кого секс очень важен, — лишь около 20% опрошенных. 28% женщин и 27% мужчин этого возраста вообще отказались считать его значимой частью жизни.

«У молодежи появляется тренд асексуальности. Пока это маргинальные социальные явления, хотя неизвестно, чем эти хипстеры закончат, — продолжает Родин. — Невеликое количество тех, кто ценит секс в самой младшей возрастной категории, отчасти объясняется тем, что дебют интимной жизни для многих людей — почти для половины среди опрошенных — наступает в возрасте старше 18–20 лет. Плюс для молодежи секс — это более обыденное явление, чем для старших возрастов».

Если проанализировать россиян на основании их матримониального статуса, то секс оказался важнее для тех, кто состоит в браке. «Очень важными» или «скорее важными» интимные отношения назвали 81% замужних женщин и 94% женатых мужчин.

А если проводить гендерное сравнение, то для мужчин сексуальные отношения представляют бóльшую значимость, чем для женщин (69% против 63%).

Чем является секс для россиян? Ответы опрошенные выбирали такие: возможность получить удовольствие, выразить любовь, физиологическая потребность, возможность продолжения рода (66%, 61%, 48% и 42% соответственно). О физиологической потребности существенно чаще говорят мужчины: 56% против 40% в женской аудитории.

И хотя половина респондентов начали сексуальную жизнь в возрасте старше 18 лет, каждый третий лишился невинности до наступления совершеннолетия. При этом статистически мужчины начинают интимную жизнь несколько позже, чем женщины.

Почему молодые становятся травоядными

Почему же молодые стали интересоваться сексом меньше? Как рассказывает сексолог, психолог Анна Котенева, самым распространенным сексуальным расстройством сегодня является расстройство со снижением или потерей сексуального влечения. «Почему это происходит? Это расстройство чаще всего связано с возрастными особенностями, некоторыми заболеваниями, рутиной в отношениях. И это было всегда. Но сейчас проблема серьезно помолодела. Дело в том, что сегодня появилось огромное количество заместителей удовольствия и секс попросту вытесняется ими. Еще, конечно, есть проблемы, связанные с чувством ответственности. Однако можно сказать одно: чем примитивнее общество, тем терпимее люди к сексуальным контактам. И мы живем в непростое время, где появляется много запретов по сексуальной культуре, а это тоже влияет на общую сексуальность», — говорит Анна Котенева.

Акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, аспирант кафедры акушерства и гинекологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И.Евдокимова Ольга Каплина добавляет, что еще и страх незапланированной беременности отрицательно сказывается на сексуальном желании, на доверии к партнеру. «И гинеколог может решить эти проблемы, если женщина обращается к нему, а не к подруге. Потому что самостоятельный прием контрацепции рождает недоверие к ней — неправильно подобранные контрацептивы могут давать нежелательные побочные эффекты. Врач, прежде чем их назначить, проводит сбор анамнеза, обследования и подбирает адекватную контрацепцию с учетом индивидуальных особенностей женщины, в том числе с учетом ее возраста».

В Японии и США людей, которые стали отказываться от секса, называют травоядными. «Репродуктивные проблемы возникли не сегодня, а уже давно, — говорит кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии РАН Дмитрий Рогозин. — Что не так с молодежью, почему она такая асексуальная? Причин много. Например, за последние 10 лет сексуальное просвещение в России совершенно не изменилось, детей не учат здоровым отношениям. Кстати, опрос, который мы проводили два года назад, показал, что люди более счастливы в постоянных отношениях. Секс — это показатель счастливой жизни, а она возможна только в семье».

Меньше, да лучше

Как часто россияне занимаются сексом? Согласно данным опроса ВЦИОМ, раз в неделю это делают 50% респондентов. У 24% опрошенных секс случается один или несколько раз в месяц. У 5% — раз в полгода. Те, у кого есть постоянный партнер, имеют отношения чаще.

Насколько важен регулярный секс? «На самом деле важен эмоционально окрашенный секс. Секс во имя здоровья — миф. Это так не работает», — говорит семейный психолог Наталья Панфилова.

Но как часто с точки зрения физиологии нужен секс мужчине и женщине? «Еще со времен Фрейда на повестке дня стоит вопрос: сколько раз должен быть секс? — продолжает Анна Котенева. — Но правда в том, что никаких норм не существует, все это индивидуально. Хотя и принято считать, что два раза в неделю — это вполне удовлетворительно. Когда пара уже какое-то время вместе, они выходят на определенный ритм, и это связано с природой, культурой. Диапазон сексуальной приемлемости у каждого свой, и важно, чтобы в паре была сексуальная дипломатия, а для этого нужны хорошие отношения и доверие».

Ольга Каплина тем временем отмечает, что для того, чтобы от секса рождались дети, нужно минимум три раза в неделю заниматься сексом: «Регулярные половые акты способствуют более близкому психоэмоциональному контакту в паре. Но иногда женщины избегают секса по причинам, о которых мужчина и не подозревает. Одна из самых частых причин — хроническая тазовая боль. Ее причиной могут быть разные заболевания, в первую очередь эндометриоз. Есть такое народное поверье: надо жить регулярной половой жизнью, чтобы не было эндометриоза. Причиной тазовой боли также могут быть эндокринологические нарушения, заболевания щитовидной железы. Или, бывает, у женщины есть отрицательный опыт от секса из-за воспалительных заболеваний малого таза. Заболевание может быть уже пролечено, но женщина запомнила, что секс — это боль, а не удовольствие. И тогда надо направлять ее к сексологу. Вылечит ли секс заболевания? Нет, не вылечит. Но здоровье — это еще и психологическое здоровье, а ему секс точно поможет».

Достаточно ли россиянам секса

Опрос выявил, что гораздо или немного больше секса хотел бы 51% россиян. 57% мужчин и 45% женщин ответили, что хотели бы заниматься сексом гораздо или немного чаще, чем сейчас. Респонденты, уже воспитывающие детей, занимаются сексом чаще, чем те, кто не является родителем: не реже раза в неделю — 58% родителей и 40% неродителей.

Однако каждого третьего то, что у него происходит в сексе сейчас, вполне устраивает. А 3% хотели бы секса реже. Частоту интимных отношений, как правило, хотели бы увеличить те, кто находятся в отношениях более 10 лет. И в основном это мужчины, женщин чаще всего все устраивает. После 10 лет постоянных отношений мужчины не удовлетворены частотой занятий сексом: 62% мужчин хотели бы заниматься им чаще; столько, сколько сейчас, — 30%. В женской аудитории этой тенденции не наблюдается.

Анна Котенева отмечает, что после 10 лет совместной жизни появляется привычка. Кроме того, во время пандемии у многих россиян снизилось сексуальное влечение: люди постоянно были дома вместе и стали уставать друг от друга. «С 35 лет у мужчин начинает снижаться тестостерон, а женщины достигают пика оргастичности. В паре через годы совместной жизни появляется много социальных, психологических недовольств, и женщина должна проявлять активность. А у женщины уже появляются претензии и обиды, она сняла розовые очки. И вот этот перекос в ориентации влияет на качество сексуальных отношений», — говорит сексолог.

Эксперты сходятся в том, что тему сексуальных отношений в паре нужно обсуждать. Но как часто это делают россияне?

Опрос показал, что 32% эту тему игнорируют: ни с кем ее не обсуждают, даже с партнером. 54% говорят на эту тему с партнером, 24% — с друзьями и подругами (в основном это характерно для молодежи). 43% женщин и 49% мужчин не обсуждают сексуальную жизнь со своим партнером, а 30% женщин и 35% мужчин не обсуждают ее вообще ни с кем. При этом чем старше респонденты, тем чаще они склонны к замалчиванию этой темы: в группе 35–45 лет не разговаривают друг с другом на эту тему 52%, в то время как среди более молодых людей 18–24 лет таких уже 39%. «Элемент табуированности на обсуждение в обществе существует», — говорит Кирилл Родин.

Тем временем Дмитрий Рогозин отмечает, что секс — это разговор, общение, и вести беседы на эту тему нужно и с партнером, и с друзьями — это определяет качество секса: «У нас есть очень странная формулировка «супружеский долг». В сексе очень важен не сам акт, а прелюдия, и тогда секс становится атрибутом счастливой жизни человека».

Специалисты еще раз сетуют, что в стране нет сексуального просвещения. «Государственных программ по половому просвещению и воспитанию у нас нет, — говорит Анна Котенева. — Как бы мы ни говорили о продвинутости общества и доступности информации о сексе, по факту у нас все очень закрыто. Давать сексуальные знания нужно и взрослым, тем более что по закону мы не можем говорить о сексе с детьми до 16 лет. Поэтому с ними должны говорить самые близкие — родители, а им нужна информация, что говорить. Вопрос сексуального просвещения должен стоять на повестке дня, нужно нести в массы здоровую сексуальную культуру».

Наталья Панфилова добавляет, что в советские времена наше общество было очень закрыто и наши 70-летние бабушки просто не умеют об этом говорить: «Сложилось мнение, что об этом либо не надо вообще говорить, либо надо говорить в бане, как о чем-то грязном. А я считаю, что в проекте «Долголетие» нужно проводить уроки сексуального просвещения для пожилых».

Дмитрий Рогозин добавляет, что сексуальность и репродукция у нас разведены: «Государство должно проводить непрерывное сексуальное образование, причем с акцентом на старшие возраста. Бабушек надо сексуально просвещать, и тогда молодые семьи подтянутся к рождению детей».

«И надо прекратить называть женщин старородящими: и в 25, и в 40 можно родить и первого, и второго ребенка», — призывает Ольга Каплина.

Эксперты приходят к выводу: секс не вода, не еда и не сон, без него жить можно. Но жизнь будет более пресной и лишенной красок. «Секс — одна из ключевых вещей демографического вопроса, и мы должны способствовать регулярной половой жизни россиян», — говорит Ольга Каплина.

Екатерина Пичугина

Оригинал материала: “Московский комсомолец”