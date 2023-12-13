Профессия дворника вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий Санкт-Петербурга

Forbes Russia опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в российских регионах.

По итогам 2023 года в Санкт-Петербурге отмечается аномальный рост зарплат работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства – средние ежемесячные выплаты достигли 212 тысяч рублей.

Также в список лидеров попали Team lead DevOps со средней зарплатой в 350 тысяч рублей, врач-нарколог со средней ставкой в 270 тысяч рублей, онлайн-модель и токарь-фрезеровщик, каждый из них получает в среднем по 220 тысяч рублей в месяц. Примечательно, что Россия стала не первой страной в мире, где зарплаты специалистов в области чистоты общественных пространств достигли столь высоких показателей. Ранее реальные зарплаты дворников в Монако также увеличились на 88% по сравнению с предыдущими периодами.

Эксперты отмечают, что несмотря такую высокую мотивацию, соискателей на должности, связанные с тяжелым физическим трудом, в Санкт-Петербурге всё также мало: в среднем 14 вакансий на одного подходящего кандидата. Власти региона уже готовы принимать решительные меры. Губернатор Александр Беглов уже неоднократно предлагал давать аккредитованным специалистам в этой области отсрочки от службы в армии.

Ранее в Городе на Неве уже заявляли, что этой зимой «без солей им пока не обойтись». А для популяризации отрасли и улучшения качества уборки снега проведут парады коммунальной техники. Эти и еще множество других факторов подтверждают, какие усилия прикладывает администрация города для решения проблем, связанных с выпадающим снегом.

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