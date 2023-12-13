Электробусы вышли еще на три московских маршрута

Общественный транспорт Москвы продолжает переходить на электробусы. С начала 2023 года запущено уже 28 электробусных маршрутов.

Недавно экологически чистый транспорт вышел на маршрут М2. Он проходит от станции метро “Парк Победы” на западе столицы через центр до станции “Владыкино” на северо-востоке города.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что М2 – один из самых популярных маршрутов. В среднем по нему совершается 22 тысячи поездок, уточнил он.

Также экологически чистый транспорт вышел на маршруты 14 и С613 в Северо-Восточном административном округе. Ежедневно ими пользуются около пяти тысяч человек.

На востоке Москвы электробусы ходят между районами Новокосино, Вешняки, Косино-Ухтомский и до подмосковного города Реутова. Маршруты проходят через станции метро “Новокосино”, “Выхино”, “Косино”, “Улица Дмитриевского” и “Лухмановская” и станции Реутов, Косино и Ухтомская Московских центральных диаметров (МЦД) .

В конце ноября электробусный маршрут 560 заработал на северо-востоке Москвы, а 625 – на юго-востоке. Маршрут 560 соединил шесть станций метро и центральных диаметров. Студенты и сотрудники МФТИ, а также местные жители могут легко добираться до МЦД-1, Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро.

С начала осени в Москву поступило более 100 электробусов. Изначально новые машины направляют на Сокольнический вагоноремонтно-строительный завод. Там электробусы готовят к выходу на маршрут: устанавливают батареи, электрику, валидаторы для оплаты проезда и другую аппаратуру.

Расширение парка электробусов – один из приоритетов для Москвы в транспортной сфере. На столичные маршруты вышло уже более 1,3 тысячи электробусов. До конца следующего года город получит 1,2 тысячи машин.

В Москве действует два электробусных парка. “Красная Пахра” в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО)

рассчитан на 500 машин и обслуживает присоединенные территории. “Митино” на северо-западе может принять на 300 единиц техники. До конца года планируется открытие парка в районе Новокосино.