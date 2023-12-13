 

Мнение: «Хорошо организованный бизнес»

13.12.2023, 15:00, Разное
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В понедельник, 18 декабря Мосгорсуд огласит решение по апелляционной жалобе на приговор Мещанского районного суда, вынесенный в отношении братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, и еще четырех фигурантов уголовного дела. Им инкриминируется целый букет статей УК, самая суровая из которых – ст. 210 УК (создание или участие в преступном сообществе).

Дело «братьев Магомедовых» – одно из четырех «бандитских» уголовных дел, которые в конце 2023 года оказались в Мосгорсуде. И о которых мы рассказали в расследовании «Хорошо организованный бизнес». В публикации мы обратили внимание, что оргпреступных сообществ в России сегодня уже больше, чем было в 90-е. И все — благодаря следствию. Когда кончились «таганские», «ореховские», «тагирьянове», пришли за «абызовскими» и «магомедовскими».

Кому лень читать – можно посмотреть видеоверсию расследования.

PS Видео выложил не только на YouTube, но и в Rutube.  Как обычно напоминаю: подписывайтесь на канал и не забывайте ставить лайки! Подписывайтесь и на мой Telegram-канал.

Источник: Ирек Муртазин


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