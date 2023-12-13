И это не только френч: особенности ногтей с серебристыми кончиками – горячей маникюрной новинки декабря-2023

Серебристые кончики – последняя тенденция в дизайне ногтей декабря. Такой нейл-арт в последнее время пользуется огромной популярностью. Серебристый цвет лака помогает добавить стильный металлический оттенок классическому маникюру, что делает его идеальным выбором для зимы и праздников.

Классический французский маникюр никогда не выходит из моды, однако его модная серебристая версия выглядит намного привлекательнее.

Независимо от того, смелый или же более утонченный образ, френч в сочетании с блеском серебристого лака помогут добавить завершающий штрих создаваемому образу. Вот несколько трендовых дизайнов нейл-арта, которые следует попробовать этой зимой.

Классическое серебристое кружево

Несмотря на то что этот дизайн достаточно простой, но все же он привлекает к себе внимание. Кроме того, можно создать очень красивый морозный эффект.

Кончики ногтей украшены серебристым лаком, а базовое покрытие прозрачное или же телесное.

Маникюр с эффектом блесток

Это очень красивый и стильный вариант нейл-арта, который отлично подойдет для торжественных случаев. Такой маникюр достаточно просто сделать самостоятельно.

Все, что нужно, – это нанести на кончики ногтей лак с серебристыми блестками. Также можно просто добавить немного блесток в прозрачный лак для ногтей.

Сочетание розового и серебра

Это достаточно интересный и элегантный вариант классического французского маникюра. Сочетание розового и серебра смотрится просто восхитительно.

Стоит использовать бледно-розовый оттенок в качестве основы и посыпать кончики серебристыми блестками. Это отличное решение для коротких ногтей. Такой маникюр хорошо подходит как для повседневной носки, так и для официальных мероприятий.

Двойной серебристый френч

Такой маникюр выглядит достаточно элегантно, мило и утонченно. Этот нейл-арт поможет придать ногтям несколько футуристический вид.

Монохромный маникюр с металлическими кончиками

Серебро выглядит действительно шикарно и отлично подходит для зимних месяцев. Оно хорошо сочетается вместе с черными и серыми тонами.

Монохромный маникюр станет идеальным дополнением зимнего гардероба. В качестве основы можно использовать блестящий лак для ногтей и добавить металлические кончики, чтобы завершить создаваемый образ.

Абстрактный дизайн

Это красивый и нежный маникюр, который поможет сделать образ особенным и неповторимым. Абстрактные мотивы выглядят ярко, стильно и эффектно.

Расплавленное серебро

Выбрав такой дизайн, можно быть уверенным в том, что маникюр станет действительно особенным и эффектным, так как его невозможно повторить в точности.

Ногти нужно покрыть прозрачным лаком, а затем нанести случайным образом серебристый лак.

Радужный серебристый маникюр

Этот двухцветный нейл-арт лучше всего подходит для длинных ногтей. В качестве базового покрытия нужно выбрать бледно-розовый лак, который плавно переходит в радужно-серебристые тона.

Это отличное решение для самых различных случаев и один из самых лучших вариантов зимнего маникюра.