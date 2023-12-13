Скандалы: Сыну Байдена грозит 17 лет тюрьмы

53-летнему Хантеру Байдену, уличенному в трате миллионов на наркотики и эскортниц, предъявили девять обвинений за неуплату налогов

В декабре сыну лидера США Джо Байдена, 53-летнему госслужащему и бизнесмену Хантеру Байдену, предъявили девять обвинений за неуплату налогов. Таким образом список уголовных преступлений Хантера увеличился до 12 статей. В прокурорских заключениях в подробностях раскрываются «пикантные привычки», на которые со счета сына президента уходили миллионы долларов. Среди них — наркотики, женщины, развлечения для взрослых, роскошные дома и суперкары. Как Байден-младший нанимал на работу работниц секс-индустрии и называл свои траты в стриптиз-клубах расходами на произведения искусства — в материале «Ленты.ру».

Иностранный бизнес и таинственный друг

«С 2016-го по 15 октября 2020 года подсудимый тратил деньги на наркотики, эскорт, роскошные отели и недвижимость, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера. Короче говоря, на все, кроме налогов», — утверждается в обвинительном заключении, которое предъявили Хантеру Байдену в Калифорнии.

$ 1,4 млн налоговых выплат задолжал Хантер Байден

За эти четыре года Хантер Байден обогатился на семь миллионов долларов (641 миллион рублей по текущему курсу) и получил еще чуть больше миллиона долларов в виде финансовой поддержки от «таинственного друга». Эти средства поступали к нему из нескольких источников. Во-первых, Байден входил в совет директоров частной украинской газодобывающей компании Burisma, где заработал 2,3 миллиона долларов (210 миллионов рублей), и китайского конгломерата CEFC China Energy. К слову, за эту иностранную деятельность президентскую семью не раз обвиняли в коррупции.

Во-вторых, бизнесмен получал деньги от некого юриста в сфере развлечений, которого в американской прессе окрестили «личным другом для финансирования его экстравагантного образа жизни». Эта сумма — 1,2 миллиона долларов (110 миллионов рублей) — включала в себя в том числе аренду роскошного дома на канале в богемном калифорнийском районе Венеция и автомобиль Porsche. Но у Хантера Байдена были и другие способы заработать деньги. Например, за свои мемуары под названием «Красивые вещи» он получил от издателя гонорар в размере 140 тысяч долларов (12,8 миллиона рублей).

За время своей карьеры Байден сколотил внушительное состояние. Сегодня он владеет 15 элитными домами, последний из которых был куплен в 2020 году за 35 миллионов долларов (2,5 миллиарда рублей по курсу того времени). В этом особняке, помимо 14 спален, 16 ванных комнат, двух бассейнов и восьми каминов, есть собственная вертолетная площадка, студия для занятий йогой, теннисный корт, боулинг и винный погреб. Кроме того, в собственности Хантера имеются три яхты и автопарк из девяти машин, в том числе Ferrari 812 за 55 миллионов рублей и Rolls-Royce Ghost за 128 миллионов.

Порносайты, рехабы, эскорт

Издание The Independent опубликовало таблицу расходов Хантера Байдена за период с 2016-го по конец 2020 года: за все это время на личные нужды он потратил около пяти миллионов долларов — это 458 миллионов рублей. Самой крупной категорией трат стали разные женщины — на них ушло 683 тысячи долларов (62,5 миллиона рублей). Кроме того, за развлечения для взрослых сын президента отдал 188 тысяч долларов (17 миллионов рублей), а на рехабы потратил 71 тысячу долларов (6,5 миллиона рублей). А еще он снял наличные на общую сумму 1,6 миллиона долларов (146 миллионов рублей).

Сын президента не отказывал себе и в роскошных покупках. За брендовую одежду и аксессуары он заплатил около 400 тысяч долларов (36 миллионов рублей), за бьюти-продукцию — 237 тысяч долларов (21,7 миллиона рублей), за ужины в элитных ресторанах — 214 тысяч долларов (19 миллионов рублей) и за прочие развлечения — 24 тысячи долларов (два миллиона рублей).

Однако, как пишет газета, «отдельной головной болью для Байденов, несомненно, станут небольшие, но смущающие расходы» Хантера. В 2018 году он перевел около тысячи долларов (91 тысяча рублей) на счет «неизвестной подруги» и 1,5 тысячи долларов (137 тысяч рублей) — танцовщице в стриптиз-клубе. Прокуроры утверждают, что тогда он пытался выдать этот платеж за покупку произведения искусства.

Еще четыре тысячи долларов (366,5 тысячи рублей) Байден потратил в M Street Management — одном из стриптиз-клубов Вашингтона, а затем купил «экзотической танцовщице» билеты на рейс из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк за 1,2 тысячи долларов (110 тысяч рублей). В том же году Хантер перевел миллион рублей эскортнице, которая провела с ним две ночи, и 2,4 миллиона оставил на порносайте.

Каждый год у ответчика было достаточно средств на уплату налогов в установленный срок. Но он решил этого не делать

Сотрудники калифорнийской прокуратуры

В документах также проявляется неоспоримая любовь бизнесмена к изысканным вещам, отдыху в модных отелях, перелетам первым классом, частным бортам и быстрым автомобилям. Так, 43,6 тысячи долларов (почти четыре миллиона рублей) были потрачены на проживание в знаменитом отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе, 275 долларов (25 тысяч рублей) — на обед в элитном ресторане Nobu и 3,8 тысячи долларов (348 тысяч рублей) на аренду суперкара Lamborghini.

Прокуроры заявляют, что Байден-младший платил различным женщинам за романтические или сексуальные отношения, а потом называл это их зарплатой. Таким методом он надеялся уменьшить свое «налоговое бремя». Одной из этих женщин оказалась Лунден Робертс, которая начала получать «зарплату», когда забеременела от Хантера и впоследствии переехала в штат Арканзас.

«Прокурор согласился решить это дело парой правонарушений»

Прошлой осенью в Делавэре Хантеру Байдену предъявили три уголовных обвинения за хранение огнестрельного оружия, а также за нарушения при его приобретении. В 2018 году, заполняя бланк на покупку револьвера Colt Cobra 38 special, он солгал, что не употребляет запрещенные вещества. Однако в то время сын президента боролся с зависимостью — о том, что он принимает наркотики, стало известно еще в 2014 году. Тогда его уволили из резерва Военно-морских сил, так как его тест на кокаин дал положительный результат.

В свою очередь Эбби Лоуэлл, адвокат Хантера Байдена, раскритиковал все разбирательства. По его мнению, если бы Хантер носил любую другую фамилию, то у него не возникло бы проблем ни в Делавэре, ни теперь в Калифорнии. «Прокурор США [Дэвид] Вайс поддался давлению республиканцев и выдвинул беспрецедентные и неконституционные обвинения в хранении оружия, чтобы отречься от резолюции об отказе от судебного преследования», — возмущается Лоуэлл.

Теперь, после пяти лет расследования без новых доказательств и через два года после того, как Хантер полностью уплатил налоги, — он выдвинул девять новых обвинений. Хотя всего несколько месяцев назад он согласился решить это дело парой правонарушений

Эбби Лоуэлл

адвокат Хантера Байдена

Речь идет о сделке о признании вины, которую Байден заключил с Министерством юстиции в июне. Ответчик согласился признать себя виновным в несвоевременной уплате налогов в 2017 и 2018 годах и начать лечение от наркозависимости. Взамен прокуратура должна была не предъявлять ему обвинения в нарушениях владения оружием. Однако суд не согласился с этими условиями, и соглашение развалилось. Теперь, пока Джо Байден баллотируется на следующий президентский срок, его сыну грозит до 17 лет тюремного заключения.

Оригинал материала: “Lenta.ru”