Боярину Боппосову поручили строительство новой башни Кремля

Глава боярской палаты Якутии, выдающийся зодчий и скульптор, граф Михаил Боппосов указом императора получил свой главный заказ в карьере – боярину поручено возведение новой Императорской башни Кремля.

На представлении проекта в Императорской академии зодчества граф заверил, что, несмотря на амбициозность задачи, он и команда из 200 батраков и 500 заключённых готовы соорудить башню высотой 50 метров. Её отличной особенностью станет максимально экологичный материал – уже на протяжении 50 лет мастер использует исключительно навоз.

«Были времена, когда из-за санкций супостата мы лишились немецкого пластификатора для глины, но мы с маньчжурами сделали свой – теперь мы можем вылепить всё, – подчеркнул боярин. – В прошлом году мы завершили филиал Эрмитажа в Геленджике, вторую очередь Исаакиевского собора и 53-ю очередь «Садовода».

Граф Боппосов пообещал дворянам, что все работы выполнят исключительно граждане империи ввиду их исключительной сложности. Завоз низкоквалифицированной рабочей силы из Баварии, Бургундии и Арабских Эмиратов он считает нецелесообразным.

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