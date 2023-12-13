Премия Digital Leaders-2023 признала платформу «Фридом Инвест — финансовый инжиниринг» лидером среди инвест-экспертов

Ежегодная Премия среди лучших цифровых решений Digital Leaders-2023 признала платформу «Фридом Инвест — финансовый инжиниринг» лидирующим проектом отрасли. Он победил в номинации «Умное инвестирование» и обошёл ключевые компании в своей сфере деятельности.

Ежегодная премия Digital Leaders-2023 среди лучших представителей цифровых продуктов выявила лидера в области инвестиционных услуг. В этом году им стала платформа «Фридом Инвест – финансовый инжиниринг», объединившая многолетний опыт и навыки профессионалов в сфере ценных бумаг и инвест-проектов. Издание «Астера» сообщило, что платформа заняла первое место в номинации «Умное инвестирование» и обошла в рейтинговой таблице многих известных ключевых представителей направления.

Платформа «Фридом Инвест – финансовый инжиниринг» нацелена на улучшение уровня финансовой грамотности людей и помощь в увеличении их дохода. Проект сплотил опытнейших специалистов направления, которые благодаря многолетнему опыту работы научились мониторить необходимые показатели, эффективно анализировать и сопоставлять их. Всё это позволило предоставить готовые решения для клиентов сервиса.

Аккредитованные инвестиционные советники платформы помогают доверителям достигнуть устойчивого пассивного дохода. С поддержкой наставника без дополнительного обучения можно получать заработок в сфере вложений и стать успешным участником рынка ценных бумаг. Деятельность подобных специалистов регулируется законодательством РФ, в частности федеральным законом 39-ФЗ.

Основателем сервиса является Юлия Кузнецова – это опытный специалист со стажем с 2006 года. Она является инвестиционным советником и зарегистрирована в Едином реестре Банка РФ (ЕРБР) под номером 109. Помимо неё рабочая группа компании состоит из других ярких представителей направления.

Татьяна Евдокимова – квалифицированный инвестор с 2021 г. и инвестиционный советник № 202 в ЕРБР;

Азамат Барлыбаев – инвестиционный советник, № 173 в ЕРБР;

Ольга Зуева – инвестиционный советник с опытом работы в сфере 14 лет, № 193 в ЕРБР.

Команда завоевала уважение и признание коллег и партнеров, а также экспертного жюри Digital Leaders Award. Эта премия проходит с 2020 года и отмечает лучших представителей и разработчиков цифровых проектов. Судейская группа конкурса состоит из именитых деятелей науки, инноваций и цифровизации. Активное участие в голосовании принимают известные общественные деятели, представители бизнеса, а также члены государственных структур, сообщает astera.ru.