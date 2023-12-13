В Москве задержана за кражу iPhone 12 79-летняя пенсионерка

В Москве 79-летняя жительница была арестована по обвинению в краже iPhone 12, принадлежавшего другой пожилой женщине, во время их поездки на автобусе. Эту информацию предоставил Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 20 ноября, потерпевшая, 70-летняя Ильмира, обратилась в полицию с заявлением о пропаже iPhone 12, стоимость которого составляла 70 тысяч рублей. Правоохранители начали расследование и возбудили уголовное дело. Через три недели была устанволена подозреваемая.

“Подозреваемой оказалась 79-летняя пенсионерка по имени Людмила. Согласно версии следователей, она смогла незаметно извлечь телефон у Ильмиры, когда они находились в автобусе”, – пишет Baza.

По информации Telegram-канала, пенсионерку задержали и предъявили обвинение в совершении кражи.