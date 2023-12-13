 

Из-за морозов в системе отопления Москвы повысили температуру

13.12.2023, 11:58, Новости дня
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В российскую столице пришли зимние морозы. По прогнозам синоптиков, на этой неделе в ночное время суток столбики термометров опустятся до минус 18-20 градусов. В связи с этим коммунальщики повысили температуру в системе отопления Москвы.

Важно отметить, что режимы работы системы централизованного теплоснабжения в столице выбирают на основе погодных условий. Его проводят в соответствие с температурой воздуха как при похолодании, так и при потеплении.

При этом отпуск тепла в городе регулируется двумя способами. Коммунальщики могут повысить или понизит температуру теплоносителя, а так же увеличить или сократить его объем.

Корректировка режима происходит в автоматическом режиме. Система учитывает показатели температурных датчиков, которые, однако, находятся под контролем диспетчерских служб.

О нынешних изменениях температурного режима в системе отопления Москвы рассказал заместитель главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

“Согласно прогнозам синоптиков, на этой неделе температура воздуха в столице в ночные часы может понижаться до минус 18–20 градусов. В связи с похолоданием температура теплоносителя в магистральных сетях скорректирована и в настоящее время полностью соответствует погодным условиям”, – отметил чиновник.

Напомним, отопительный сезон в российской столице стартовал два месяца назад, 3 октября. При этом основные гидравлические и температурные испытания тепловых сетей были проведены в период с мая по сентябрь.

Первоначально коммунальщики обеспечили теплом социальные учреждения Москвы, далее последовали жилые и офисные здание, а после этого – торговые и производственные предприятия. Весь процесс занял пять дней.

Кроме того, на зимний режим работы перевели столичный общественный транспорт. Как ранее сообщали “Дни.ру”, на железнодорожных станциях Москвы проверили системы отопления и освещения.

В поездах перенастроили климатические установки, включили обогрев лобовых стекол и отопление вагонов. Сотрудникам выдали теплую одежду, также с ними провели инструктаж.


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