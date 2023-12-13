Мнение: Айти-отрасль отчаянно нуждается в новых кадрах

Ещё немного о дефиците программистов в России. Мужчина, военный пенсионер, выучил 1С по видео на Ютубе и устроился работать программистом. Договорился с первым работодателем так: работает минимум год, решает текущие мелкие задачи по автоматизации учёта на складах, получает опыт. Зарплата — 150 тысяч рублей в месяц. Всё получилось, работа идёт по плану (видео):

Автор видео приводит ещё несколько подобных историй, указывая, что дефицит программистов в России страшен, и что конкретно за работы в 1С предприятия в России готовы стабильно и обильно платить. Предлагаемый рецепт успеха: осваиваешь 1С, становишься фрилансером, берёшь несколько фирм на обслуживание, жизнь удалась.

Замечу на это следующее.

Во-первых, у наших властей есть рычаг для высвобождения программистов, который они ещё не дёрнули, но который они, возможно, вынуждены будут дёрнуть в 2024. Это упрощение бюрократии для бизнеса, снижение количества отчётов. В России несколько миллионов предприятий, большей их части нужна регулярная помощь бухгалтеров и программистов. Если государство перестанет мучать бизнес лишней отчётностью, пара сотен тысяч программистов 1С высвободится, чтобы перетечь на другие участки айти-сегмента.

Во-вторых, некоторые программисты ничего не знают про 1С, и потому относятся к программистам 1С с пренебрежением. Аналогичным образом некоторые врачи свысока смотрят на стоматологов и окулистов, предполагая, что это не те профессии, на которые надо учиться по 10 лет, как обычным врачам.

Это, конечно, ошибка. Программист 1С, если понадобится, освоит джаву, питон или котлин довольно быстро. Да, действительно, многие программисты 1С не пользуются регулярными выражениями, однако регулярные выражения — не масонская гипомеханика, их можно начерно освоить за пару дней. С другой стороны, если веб-программист или программист с++ попытается перекатиться в 1С, ему придётся туго, так как кроме собственно языка, довольно простого по сути, понадобится выучить огромный объём дополнительной информации, связанный с бухгалтерским учётом и с внутренним устройством конкретных продуктов.

В-третьих, как видите, рабочих мест в России пока что полно, и практически каждый желающий может освоить новую специальность, чтобы значительно больше среднего зарабатывать. Конечно, программирование в 1С — отнюдь не синекура, там есть свои сложности. Также я думаю, что средняя обработка на Инфостарте продаётся не столь бойко, как надеется автор ролика. Однако, повторюсь, деньги в 1С есть. Проблема только в том, что для перехода в программисты 1С надо сначала тяжело учиться, а потом — ответственно работать. При этом если ответственно работать готовы многие, то на тяжёлую учёбу наши сограждане в массе своей категорически не готовы.

Лично я не собираюсь никому читать мораль. Мы живём в свободной стране, никто никого не заставляет работать программистом или, если уж на то пошло, вообще хоть кем-нибудь работать. Я с уважением отношусь ко всем, кто соблюдает закон и живёт за свой счёт.

Вместе с тем, на мой взгляд, вполне справедливо, что тем, кто осваивает особенно нужные обществу специальности, а потом выполняет особенно нужную обществу работу, платят больше, чем остальным.