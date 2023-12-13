«Москвич» обогнал Maserati и Rolls-Royce по продажам в России

Отечественные автомобили «Москвич» по числу продаж в России в 2023 году уверенно оставили позади такие импортные марки, как Maserati и Rolls-Royce, рассказали в пресс-службе производителя.

Согласно статистике за полные 11 месяцев 2023 года, россияне не выстраивались в очереди за машинами расхваленных прессой иностранных марок. Дилерам удалось продать всего 16 экземпляров новеньких Maserati и 9 экземпляров Rolls-Royce, в то время как счёт проданных «Москвичей» уверенно идёт на десятки, а с учётом закупок в госструктуры – на сотни.

Независимые эксперты, нанятые пресс-службой автозавода, объясняют ажиотажный спрос на «Москвичи» прежде всего блистательной репутацией марки, заработанной ещё в советское время и достойно поддерживаемой отечественным производителем с 2022 года. Примечательный факт: в 1980-е годы тогдашнее название завода АЗЛК остряки из народа расшифровывали как «Автомобиль Запоминающийся Лучшим Качеством».

– То, что «Москвич» оставил глотать пыль знаменитый «Роллс-Ройс» на нашем рынке, это лишнее свидетельство того, что как технологическая держава мы уже состоялись, – подтверждает главный редактор журнала «Москва автомобильная». – Мы способны обеспечивать себя, опираясь на собственные силы, у нас прекрасные инженеры, промышленники, рабочая сила. Французы в лице Renault хотели нас оставить без автомобилей, а мы буквально за полгода создали новый «Москвич», ничем не уступающий зарубежным аналогам.

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