Рупор кремлевской пропаганды: Голосование в ООН за прекращение огня в Секторе Газа
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Голосование в ООН с призывом к прекращению огня в Секторе Газа.
Гегемон и его подсосы снова остались в международной изоляции, хотя в силу общей импотенции ООН это мало на что повлияет.
Само собой, США, наряду с Израилем, несут всю полноту ответственности за геноцид палестинцев и совершаемые системные военные преступления.
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Источник: Colonel Cassad
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