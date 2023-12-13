Рупор кремлевской пропаганды: Голосование в ООН за прекращение огня в Секторе Газа

Голосование в ООН с призывом к прекращению огня в Секторе Газа.

Гегемон и его подсосы снова остались в международной изоляции, хотя в силу общей импотенции ООН это мало на что повлияет.

Само собой, США, наряду с Израилем, несут всю полноту ответственности за геноцид палестинцев и совершаемые системные военные преступления.

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