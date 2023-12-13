Закрытие выставки E3: Конец эпохи игровой индустрии

Американская ассоциация производителей программного обеспечения и видеоигр объявила о закрытии крупнейшей в мире выставки игровой индустрии Electronic Entertainment Expo (E3). Это мероприятие, которое проходило ежегодно с 1995 по 2019 год, официально закрыто, сообщается на официальном сайте E3.

В сообщении на странице мероприятия говорится: “После более чем двух десятилетий E3, каждая из которых была больше предыдущей, пришло время прощаться”. Послание завершается с фразой GGWP (Good game, Well played, “Хорошая игра, отлично сыграли”), которой геймеры обычно благодарят друг друга за интересный игровой матч или сессию.

Президент и генеральный директор ESA Стэнли Пьер-Луи объяснил, что закрытие E3 связано с появлением конкурирующих мероприятий, уходом партнеров и изменением привычек аудитории в эпоху пандемии COVID-19: “Мы знаем, что вся индустрия, разработчики игр и геймеры с большим энтузиазмом относились к E3. Мы разделяем эту страсть. Трудно прощаться с любимым событием, но это правильно, учитывая новые возможности для привлечения поклонников и партнеров”. Новые возможности включают в себя онлайн-конференции, позволяющие донести информацию непосредственно до аудитории без лишних затрат. Японская компания Nintendo стала пионером в этом направлении, запустив видеоконференцию с анонсами новых игр и продуктов под названием Direct.

Согласно словам Стэнли Пьер-Луи, закрытие E3 означает, что развитие индустрии видеоигр теперь движется различными путями, там крупные компании могут создавать собственные события и площадки, а также привлекать аудиторию новыми способами.