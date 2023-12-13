На севере Москвы появится учебный комплекс на 450 мест

Столичные власти продолжают активные работы по развитию системы образования, в рамках которых в городе строится и профильная социальная инфраструктура. К примеру, на севере Москвы вскоре появится учебный комплекс на 450 мест.

В здании организуют блок начальных классов на 300 учеников и детский сад на 150 малышей. Об этом рассказал глава столичного комитет государственного строительного надзора Игорь Войстратенко. По его словам, разрешение на строительство уже выдано.

Председатель Мосгосстройнадзора добавил, что на первом этаже комплекса будут находиться учебные кабинеты, игровая зона, а также многофункциональное двухсветное пространство для проведения торжественных мероприятий.

“Там разместят зрительный зал на 200 посадочных мест, спроектированный в форме амфитеатра с эстрадой на уровне пола, технический центр и две артистических. Рядом оборудуют обеденный зал и медпункт”, ‒ отметил Игорь Войстратенко.

Чиновник добавил, что на втором этаже будут оборудованы три зала: универсальный спортивный, физкультурный и музыкальный. Также там появятся кабинет индивидуальных занятий, лабораторно-исследовательский комплекс и учительская.

На третьем этаже специалисты организуют учебные классы, многофункциональный информационный центр и административные помещения. Для наружной отделки здания они используют бетонную модульную плитку и фасадную теплоизоляционную композиционную систему.

Для дошкольников планируется обустроить шесть групповых ячеек, состоящих из раздевалки, игровой, спальни и буфета. На каждом этаже учебного комплекса будут размещены по две группы детского сада.

Для детей на прилегающей территории организуют спортивные и игровые площадки с безопасным покрытием из резиновой крошки. Кроме того, там проведут озеленение обустроят пешеходные дорожки установят теневые навесы.

Здание расположится в составе ЖК в Головинском районе Москвы по адресу: Кронштадтский бульвар, владение №14. Площадь учебного комплекса составит превысит 10,5 тысяч квадратных метров. После ввода в эксплуатацию девелопер передаст объект в собственность города.