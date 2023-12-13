Европа должна защитить себя – британский министр не советует полагаться на США

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Британский министр обороны Грант Шэппс предупредил, что Европе необходимо развивать собственную систему обороны, поскольку Америка не всегда будет спешить на помощь. По его мнению, об этом напрямую свидетельствует также затянувшийся конфликт на Украине и сокращение финансовой помощи для Киева. Нельзя во всём полагаться на помощь Вашингтона, а ключевую роль в повышении собственной боеготовности Европы должно сыграть увеличение военных расходов, подчеркнул британский политик.



AP

Европа должна быть в состоянии самостоятельно защищать себя, поскольку поддержка со стороны Соединённых Штатов может оказаться под сомнением, предупредил в понедельник министр обороны Великобритании Грант Шэппс. По его мнению, Америка не всегда будет срочно спешить на помощь в случае нужды, пишет Politico.

На пресс-конференции в Лондоне Шэппс заявил, что европейским правительствам необходимо взять на себя ответственность за свою собственную безопасность и перестать полагаться на то, что Вашингтон обязательно придёт на помощь, особенно на фоне признаков того, что американская военная поддержка в отношении Украины начинает ослабевать спустя 22 месяца с момента начала российской спецоперации.

Законодатели в Вашингтоне до сих пор спорят по поводу выделения нового многомиллиардного транша Киеву, в то время как правительства стран ЕС не могут договориться о своём собственном пакете поддержки, подчеркнул Шэппс. По его мнению, нужно в первую очередь предусмотреть увеличение военных расходов, поскольку это будет иметь ключевое значение для укрепления боеспособности Европы и её оборонных возможностей.

«На самом деле я искренне полагаю, что Европе необходимо активизировать усилия и позаботиться о своей собственной безопасности», — подчеркнул британский министр обороны. «Мы не можем и дальше ждать, что США всегда будут поспешно приходить на помощь Европе», — также предупредил Шэппс.

Он сделал эти заявление в очень деликатное время, отмечается в статье, поскольку всё более заметными становятся признаки того, что решительная поддержка, которую Киеву оказывают на Западе, может вскоре пошатнуться. В США республиканцы до сих пор блокируют экстренный план президента Джо Байдена, предусматривавший выделение более $100 миллиардов для оказания помощи Украине и Израилю, а также для решения других приоритетных вопросов в сфере национальной безопасности.

В то время как страны Евросоюза пытаются договориться о том, смогут ли они выделить для Украины дополнительную помощь в размере $50 миллиардов в преддверии саммита европейских лидеров в Брюсселе, который должен состояться на этой неделе. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, отказывается поддерживать новые транши для Киева и выступает против попыток открыть двери для принятия Украины в ЕС, пишет Politico.

В свою очередь, британский министр обороны также обратился с посланием к конгрессу США и заявил, что если Запад перестанет оказывать помощь Киеву для сопротивления российской спецоперации под руководством Владимира Путина, то это может спровоцировать и «других противников» на более решительные действия. Поэтому в интересах Америки продолжать поддерживать Украину, заключил Шэппс.

«Однако и Европе абсолютно точно нужно активизироваться. Это одна из причин, почему мы также работаем над увеличением наших военных расходов», — заявил британский министр. В то же время он не взял на себя обязательства по предоставлению Киеву аналогичной финансовой помощи и в ближайшие предстоящие годы, заявив, что поддержка заключалась «не только в деньгах», тем более что конфликт, по его словам, вступил в «новую фазу».

Шэппс и его норвежский коллега Бьёрн Арильд Грам также объявили о подробностях создания новой Коалиции морских возможностей для Украины. По словам британского министра, к этому альянсу присоединятся в целом более 20 стран. Кроме того, Украина заключила сделку по приобретению двух минных тральщиков из состава Британского Королевского флота, однако в соответствии с Конвенцией Монтрё эти корабли не могут зайти в Чёрное море, пока продолжаются военные действия, заключает Politico.