Камеры под контролем ИИ сократили кражи и нападения на 20 процентов

Ученые из Технологического института штата Джорджия успешно протестировали систему мобильных камер, управляемых алгоритмом, чтобы бороться с уличной преступностью. Результаты этого исследования были опубликованы на официальном сайте института.

Для обучения нейросети, специалисты использовали данные о различных криминальных инцидентах, произошедших в небольшом городе Уорнер-Робинс с населением около 66 тысяч человек на протяжении многих лет.

Важно отметить, что, несмотря на общее представление о наличии “горячих точек” преступности в городе, анализ полицейских данных Уорнер-Робинс показал, что криминальная активность имеет свойство перемещаться по городской территории.

Путем использования данных, полученных с помощью искусственного интеллекта о местах, где вероятнее всего будут совершены правонарушения, исследователи перемещали интеллектуальные камеры в новые районы. За три месяца эксперимента на улицах Уорнер-Робинс количество нападений и краж с участием взлома снизилось на 20%.

Исследователи считают, что подобные решения могут быть эффективными в борьбе с преступностью в городах и округах с ограниченными ресурсами, поскольку разработанная нейросеть совместима с уже существующими системами уличного видеонаблюдения.