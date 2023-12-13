В уходящем году киберпреступники завладели $1,7 млрд в криптовалюте

С начала текущего год, хакеры похитили примерно $1,7 миллиарда из различных криптопроектов, что вдвое меньше, чем в 2022 году, когда убытки от кибератак составили $4 миллиарда. Соответствующие данные были представлены в исследовании, проведенном компанией TRM Labs.

Эксперты отмечают, что снижение киберпреступлений в этой сфере связано с усовершенствованием систем безопасности и активной деятельностью правоохранительных органов, что затрудняет задачу хакерам.

Из анализа TRM следует, что инфраструктурные атаки, включая кражу закрытых ключей, которые дают хакерам доступ к серверам или программному обеспечению криптопроектов для вывода средств или манипулирования сделками, составили почти 60% всех киберпреступлений в области цифровых денег в этом году.

Компания TRM Labs сообщает, что 70% всех похищенных криптовалютных активов были украдены в ходе 10 крупнейших кибератак. Среди них были взломы сервиса децентрализованного кредитования Euler Finance, связывающего различные блокчейны моста Multichain и криптобиржи Poloniex. Каждая из этих атак принесла злоумышленникам около $100 миллионов.