 

Россияне (якобы) смогут распределять средства госбюджета через «Госуслуги»

13.12.2023, 8:35, Разное
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Граждане РФ получили возможность внести свой вклад в улучшение населенных пунктов с использованием портала «Госуслуг». Об этом пояснила Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив, в интервью «Известиям». Инициатива предполагает представление проектов, которые будут финансироваться из государственного бюджета. Она возникла в ответ на сложности, с которыми сталкиваются граждане при сборе подписей и предложении идей через органы территориального самоуправления.

“Максимальное упрощение процесса подачи заявок, их обсуждения и сбора средств позволит реализовать больше общественных инициатив, а также улучшить городские пространства и дворы согласно предпочтениям жителей”, — пояснила Чупшева.

В настоящее время пилотный проект запущен в трех регионах: Красноярском крае, Ивановской и Калининградской областях. При положительных результатах в этих регионах, инициатива будет распространена на другие субъекты Российской Федерации.


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