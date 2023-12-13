В «Зоне 51» хранился металлический яйцевидный НЛО, утверждает военный подрядчик

В 1980-х годах в знаменитую Зону 51, секретную военную базу в штате Невада, США, якобы, был доставлен металлический НЛО яйцевидной формы.

Об этом заявил Эрик Табер, который ранее в течении 13 лет работал военным подрядчиком в аэро-космической отрасли США. А рассказал ему эту историю его покойный двоюродный дед Сэм Уркварт, который тоже работал подрядчиком на военных базах, в том числе на той самой Зоне 51.

Он рассказал, что инженеры ЦРУ обнаружили металлическое “яйцо” где-то в пустыне и доставили его в Зону 51 для расследования. Но позже объект был отправлен на другую базу, так как они так и не смогли проникнуть внутрь объекта.

Еще в мае 2023 года Табер рассказал об этом Управлению по разрешению проблем с аномалиями во всех областях (AARO) – новому подразделению Пентагона по изучению НЛО. История получила статус непроверенной, так как главный очевидец уже скончался.

По словам Табера, он сблизился со своим дедом Сэмом в 2012 году, когда переехал жить в тот же город. Зная, что дед работал в Зоне 51, Табер неоднократно расспрашивал его о слухах про НЛО и инопланетян, однако дед обычно отмахивался от этого. Но однажды он поддался уговорам.

“Мой двоюродный дед 28 лет служил в Военно-воздушных силах, имея ранг E8 [эквивалентен первому сержанту]. Он работал в Зоне 51 с 1997 по 2014 год, был начальником службы безопасности своей инженерной группы и специалистом по настройке данных. Его группа проводила тестирование поперечного сечения радара.

Я продолжал спрашивать его об НЛО и он сказал: “Я ничего не знаю”. Но однажды мы сидели на заднем крыльце его дома и он сказал: “Хорошо, я расскажу тебе об одном летательном аппарате, о котором я знал”.

Он рассказал, что когда впервые попал на базу в 1997 году, то имел личный разговор со старшим инженером, группе которого было поручено пытаться восстановить объект, который привезли туда какие-то люди ЦРУ в 1980-х годах. Предположительно, объект был найден в том же году в отдаленном пустынном месте и был полностью неповрежденным.

Старший инженер описал моему двоюродному дедушке, что объект был яйцевидной формы и по размеру примерно как внедорожник, гладкий и бесшовный, на вид как будто сделанный из металла серебристо-серого цвета, без видимого руля, без закрылков, без входов и без выходов, без надписей или символов снаружи.

Это были лучшие и талантливейшие инженеры, о которых вы только можете подумать. Они безуспешно пытались выяснить, на каком источнике энергии это работает и как его активировать. Они в том числе пытались подключить к нему электричество.

Рентгеновские лучи не смогли проникнуть сквозь объекта, на рентгеновских снимках он был виден как полностью твердый объект. Они попытались открыть его и проникнуть сквозь корпус, но тоже не смогли.

Они сказали, что смогли взять несколько очень маленьких образцов материала. Я не специалист в химии, но, полагаю, исходя из соотношения изотопов или смеси элементов, они пришли к выводу, что он был сделан не на Земле”.

Затем дед рассказал Таберу, что в итоге странный объект был отправлен на другую базу, возможно, на ракетный полигон Уайт Сэндс в Нью-Мексико, и это было последнее, что инженеры слышали об этом.

Однако позже последовало неожиданное продолжение этой истории:

“Мой двоюродный дед собирал радиолокационные данные и переносил их в безопасные хранилища для каталогизации и хранения. Когда он находился в одном из этих защищенных хранилищ данных в главном здании управления, то на стене он увидел крупным планом кристально четкую цветную фотографию точно такого же объекта, о котором ему рассказывал старший инженер”.

К сожалению, эта фотография так и осталась где-то в хранилищах, Сэм Уркварт не смог добыть ее и в качестве доказательств у Эрика Табера теперь лишь его рассказ да нашивка с его формы.

“Сэм сказал мне, что американский народ, вероятно, никогда не увидит этот объект”.

Сэм Уркварт скончался в 2022 году в возрасте 75 лет. На память о его работе в Зоне 51 у него также осталась фотография с его группой, сделанная в 2000 году.