Дональд Туск – перед лицом опасной России надо делать ставку на союзников по НАТО и ЕС

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«Одинокая» Польша» — это Польша, подверженная самым большим рискам, и об этом должен знать каждый поляк, который окончил хотя бы начальную школу, заявил новый премьер-министр страны Дональд Туск. В своей речи перед парламентом он указал на катастрофические последствия для его страны в случае победы РФ в украинском конфликте, пишет WNP.



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Вновь возглавивший польское правительство Дональд Туск в своей речи перед парламентом заявил: «Я прошу всех о том, чтобы мы перестали притворяться, что наши друзья и союзники по Североатлантическому альянсу и Европейскому союзу представляют собой угрозу для Польши». Это на самом деле рискованная, если не сказать сумасшедшая, игра».

По словам нового премьер-министра страны, сегодня все имеют дело с Россией, которая «нападает на Украину». «У нас у всех возникает ощущение, что ещё далеко до развязки», — подчеркнул Туск.

«Наверное, мы все знаем, что случилось бы, если бы РФ одержала победу в этом конфликте. И в этой ситуации, в этом контексте, скорее всего, мы не можем, и никто в этом зале не имеет права думать, что он не знает, что стоит на кону», — предупредил он.

Польский лидер также обратил внимание на то, что любой, кто закончил начальную школу, общий курс истории, должен понимать, что «одинокая Польша» — это Польша, подверженная самым большим рискам.



«Всех без исключения я призываю здесь начать сотрудничество с новым правительством, чтобы закрепить Польшу на таком прочном фундаменте, на этом сообществе, нашем сообществе. И к тому, чтобы вы оказали помощь этому правительству и мне лично в восстановлении позиции Польши с целью того, чтобы именно Польша принимала решение о том, как должен выглядеть ЕС. И мы в действительности это сделаем», — резюмировал он.