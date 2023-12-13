 

Санкции не навредили россиянам (рост цен и ограничение потребления для них не проблема), но изменили их отношение к Западу

13.12.2023, 5:50, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Ограничения США и их союзников не оказали какого-то заметного негативного эффекта на Россию и не смогли подорвать популярность Владимира Путина. Вместе с тем они убедили жителей страны в том, что им необходимо двигаться собственным путём без оглядки на Запад, рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Ухудшили ли санкции жизнь в столице страны? Снизили ли они популярность Владимира Путина?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: (Смеётся.) Нет. Это живой город. Вы слышали выражение «сокращённый рабочий день»? В 19:00, 19:30 мне нужно было поменять деньги, и я обратился к консьержке. Она сказала мне: «Просто сходите в банк». А я говорю: «Банк? Сейчас же 7:30 вечера!»

Я пошел в банк с женой Алистера (Крука, бывшего британского дипломата.  ИноТВ). Она сопровождала меня, потому что им тоже нужны были наличные. И в банке было полно людей. Он работал в полную силу. Все столы были заняты. Нам пришлось взять номер и ждать около 20 минут.

И слава Богу, жена Алистера говорит по-французски. Я спросил молодого человека, который стоял перед нами: «Вы говорите по-английски?» Он ответил: «Нет». А потом он сказал, что говорит по-французски. И жена Алистера обрадовалась. В итоге, они поговорили по-французски, и он помог нам встать в начало очереди, чтобы мы наконец-то смогли обменять деньги.

В общем, там очень деятельно, очень оживлённо.

Но в целом, с точки зрения потребителей, наблюдается ли снижение активности или нехватка потребительских товаров из-за санкций Джо Байдена?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Вы видели сцены из токийского метро, где людей запихивают в вагоны? Примерно то же самое было в ГУМе, магазине, расположенном прямо на Красной площади. Я никогда не видел внутри здания столько людей. По сути, это большой торговый центр. Это историческое место в Москве.

Нет, активность можно увидеть повсюду. Русские очень любят есть мороженое зимой, несмотря на то что температура 15 градусов по Фаренгейту (-9 °С. — ИноТВ). Много активности. Улицы были просто забиты машинами. Час пик напоминал час пик на Манхэттене.

Существует ли мнение, что РФ одержала победу над Западом и НАТО на Украине?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Я не думаю, что это ощущение победы. На мой взгляд, речь идёт о пробуждении. Я обсуждал этот момент с другим моим другом. В 1981 году, когда я преподавал в американском университете, я вместе с группой студентов посетил советское посольство. Мы встретились с одним из их политических секретарей.

И в то время русские очень остро реагировали на критику. Они чувствовали, что у них комплекс неполноценности, и не пытались это скрывать. Теперь они излучают высшую степень уверенности. Они осознали реальность: «Нам бы хотелось иметь отношения с Западом, но мы можем позаботиться о себе сами».

Я думаю, вы читали в одной из моих статей, как меня на такси вёз парень из Грузии — не путайте со штатом Джорджия. Он слушал концерт трёх теноров — Пласидо Доминго и Хосе Каррераса — 1994 года, и исполнял мне серенаду. В течение 45 минут нашей поездки он пел оперу.

Я просто хочу сказать, что они (россияне. — ИноТВ) принимают Запад. Но при этом они самостоятельный народ. Они нашли, они ищут свой путь.

Дата публикации 11 декабря 2023 года.


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