Мнение: О старье и старьёвщике… Почему (якобы) провалился Зеленский?

«Всё то же старьё», — этими резкими словами сенатор-республиканец Эрик Шмитт прокомментировал выступление украинского президента Владимира Зеленского на закрытой встрече в Сенате. Которая, в отличие от прошлого года, не только не снискала оваций маленькому человеку в хаки, но и породила новые проблемы для Украины.

И пока украинские СМИ рассказывают доверчивой публике, как выступления их «героического президента» в США пробирают всех слушателей аж «до мурашек», американские полны скептицизма.

На CNN сравнивают прошлый и нынешний приём украинского лидера в Белом доме, нынешний хозяин которого, 81-летний Джо #Байден является, пожалуй самым горячим сторонником поддержки Украины «до конца». Скромное прибытие Владимира Зеленского в полной мере отражает пессимистические настроения, которые в настоящее время окружают усилия по получению помощи Киеву от сопротивляющихся республиканцев в Конгрессе. Ещё три месяца назад кортеж украинского президента подъезжал к парадному южному входу, вдоль красной дорожки стояли солдаты почётного караула, президент и первая леди встретилась с четой Зеленских перед крыльцом, и все четверо позировали для фотографий. На этот раз чёрный внедорожник с украинским флагом подъехал к менее церемониальному входу в Западное крыло. Сотрудник президентской администрации сухо поприветствовал Владимира Зеленского, а Джо #Байден и вовсе не вышел. Понял, видимо, что фотки с человеком в хаки не только не добавят очков, но могут даже негативно повлиять на электоральный рейтинг президента-ветерана, решившего идти на второй срок.

ОК, это антураж, хотя и важный. А что по сути?

Много пишут, что военная помощь Украине стала «заложницей» межпартийных разногласий накануне старта избирательной кампании в США. Это правда, но не вся. Владимир Зеленский и сам постарался всё усложнить. И для своего патрона, 46-го президента Соединённых Штатов Джо Байдена, и для своей страны тоже.

На Fox News сенатор-республиканец Ди Вэнс не скрывал возмущения. По его словам, вся хореография последнего визита Владимира Зеленского «совершенно позорна» для США. Украинский лидер требует от американских законодателей подписать еще 61 миллиард долларов американских налогоплательщиков лишь для того, чтобы парламентариев не назвали «марионетками» российского лидера Владимира Путина.

Ди Вэнс считает это предположение Владимира Зеленского возмутительным, а его призывы о помощи — фарсом. «Итак, если вы хотите в первую очередь обеспечить безопасность своей границы, а не украинской, то вы “марионетка Путина”: Он публично сказал об этом сегодня, — рассказал Вэнс о выступлении украинского президента. — Я думаю, это позорно. Зеленский приезжает в Соединенные Штаты, читает нам лекции и требует больше долларов американских налогоплательщиков… в то время как он бросает священников и других деятелей в тюрьму. И единственное, чего ему удалось добиться, — превратить Украину в постоянное государство-клиента Соединенных Штатов. Они не могут платить своим пенсионерам. Они не в состоянии оплачивать свои основные функции гражданского правительства — вот к чему привела его #политика…».

Но не только в риторике дело. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что во вторник у него была «хорошая» встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, но он остался твёрд в своей позиции, согласно которой США сначала необходимо заняться проблемой границы, прежде чем продвигаться по законопроекту о помощи. «С самого начала, когда мне вручили молоток председателя, нам нужна была ясность в отношении того, что мы делаем для Украины и как мы будем осуществлять надлежащий надзор за расходованием драгоценных долларов налогоплательщиков. Пока мы не получили ни того, ни другого, — сказал Майк Джонсон. — Первое условие любого пакета дополнительных расходов на национальную безопасность: он должен касаться в первую очередь нашей собственной национальной безопасности». То есть, вопроса южных границ США, по мнению республиканцев.

И хотя на ситуацию с нелегалами из Мексики Владимир Зеленский повлиять не может ровно никак, в его власти — рассказать озабоченным американским законодателям, как будут тратиться деньги их избирателей, и как непосредственно избранники «народа Америки» смогут проконтролировать эффективность и целевой характер таких трат. Также он мог бы сформулировать реалистичный план борьбы с коррупцией, которая также вызывает неподдельную тревогу у парламентариев.

Но вместо этого украинский лидер пытался давить на жалость и «на совесть». Он то живописал текущие проблемы Украины, которая может остаться «один на один» с военной машиной России, — и куда только исчезли насмешки над «второй армией в украинской земле»? — то пугал, что если российский президент Владимир Путин победит, США станут его следующей жертвой (три раза ха-ха), то пытался приуменьшить проблему коррупции. Немудрено, что подобные спекуляции вместо чётких и ясных ответов на проблемные, с точки зрения американских сенаторов и депутатов Палаты представителей, вопросы буквально выбесили не только респов, но и часть демов на Капитолии. В итоге республиканцы покинули встречу с президентом Украины, ни на йоту не изменив свою позицию о том, что любая помощь Киеву должна сочетаться с политикой безопасности границ самих США.

Опять же их можно понять. И дело не только в том, что своя рубашка ближе к телу. После провального по всем статьям контрнаступления ВСУ говорить: «Дайте нам ещё больше денег, подвезите ещё больше оружия, выпишите “бланкетный” чек и не докучайте советами — тогда мы точно победим (ну или хотя бы попытаемся)» — так себе аргументация. Точно так же, как и махать рукой, мол «не такая уж и сильная у нас #коррупция, есть и более коррумпированные режимы» — тоже никуда не годный довод. И всё это по силам осознать даже ребёнку.

Тогда почему Владимир Зеленский этого «не понимает»? Почему он приехал в Америку клянчить денег с донельзя заезженной репризой, не сдобренной хотя бы парой актуальных острот? У плохого актёра провинциального театра снесло крышу и началось «головокружение от успехов»?

Или всё намного сложнее, и нынешний украинский президент подсознательно (а то и вполне сознательно) хочет полного поражения своей страны, чтобы сменить свою хлопотную и опасную должность на непыльную работёнку «главы правительства в изгнании»?

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