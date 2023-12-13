 

Финляндия откроет два КПП на границе с Россией в качестве «проверки»

13.12.2023, 4:40, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Финские власти собираются открыть два из восьми автомобильных пунктов пересечения на границе с Россией, пишет Bloomberg. По словам издания, это решение Хельсинки должно стать «тестом» для Москвы, которую власти скандинавской страны обвиняют в попытках подорвать безопасность с помощью наплыва мигрантов.


AP

Финские власти планируют открыть два из восьми автомобильных пунктов пересечения на границе с Россией. Это решение, вступающее в силу в ближайший четверг, должно стать «проверкой» для Москвы, пишет Bloomberg.

Всего две недели скандинавская страна закрыла последний КПП на границе с восточным соседом. Власти Финляндии мотивировали свои действия тем, что Кремль якобы проводит «операцию», помогая мигрантам попадать на территорию государства, и тем самым подрывает его национальную безопасность, поясняет издание.

«Если это явление прекратится, мы сможем открыть больше пограничных станций, но если оно продолжится, граница снова будет полностью закрыта», — сказала журналистам глава МВД Финляндии Мари Рантанен. Она добавила, что в случае необходимости правительство готово действовать быстро.
 
В прошлом году Финляндия, вступившая в НАТО, обновила законы об охране границ. Изменения дают властям возможность противодействовать «гибридному влиянию», которое среди прочего может принять форму чрезмерного наплыва мигрантов, отмечает Bloomberg. 


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