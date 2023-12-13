JNS: картофель снижает риск развития диабета

Как сообщает издание Journal of Nutritional Science, включение в рацион картофеля позволяет минимизировать риск развития сахарного диабета, что показали результаты исследования 2,5 тысяч добровольцев.

В ходе исследования ученые, анализировавшие пищевые привычки участников эксперимента и состояние их здоровья, установили, что наибольшей степенью популярности обладает запеченный картофель, продемонстрировавший результат в 36%, в то время как далее следуют жареный, пюре и вареный, с показателями в 28%, 14% и 9% соответственно. Было установлено, что у любителей жареного картофеля, которые при этом активно занимались спортом, степень вероятности развития диабета второго типа снижалась на 24%, а риск повышения уровня триглицеридов на 26%.

Учитывая полученные результаты, ученые рекомендуют готовить картошку в классическом виде, а именно запеченной, с добавлением масла и сметаны, но употреблять ее в умеренных количествах.