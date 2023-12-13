Орнитологи объяснили, зачем птицы поют каждый день

Как показали результаты исследования, проведенного американскими и европейскими орнитологами, самцы певчих птиц вынуждены петь на регулярной основе с целью поддержания голосовых мышц в форме.

В ходе исследования было установлено, что отсутствие подобных тренировок в течение недели снижает силу данных мышц на 50%, что крайне негативно сказывается на степени привлекательности самцов перед самками.

Отметив, что певчие птицы демонстрируют свой талант даже в плохих климатических условиях и без видимой причины, ученые уточнили, что открытие факта необходимости поддержания голосовых мышц в форме имеет большое значение, позволяя понять, как нагрузка на организм певчих птиц может влиять на их способность к пению и как это умение могло возникнуть в процессе эволюции.