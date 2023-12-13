16 декабря в Рыбинске временно ограничат движение в центре

16 декабря, в день шествия Дедов Морозов, в центральной части Рыбинска для проведения праздничных мероприятий временно ограничат движение транспорта по улицам: Крестовой, Стоялой, Свободы, Чкалова, Кольцова и Волжской набережной.

С 15:00 до 17:00 проезд будет закрыт:

— по улице Крестовой на участке от дома №17-а (Рыбинский драматический театр) до улицы Свободы;

— по улице Стоялой на участке от Волжской набережной до улицы Чкалова;

— по Волжской набережной на участке от улицы Глеба Успенского до Фроловской улицы (за исключением проезда общественного транспорта на участке от Соборной площади до Фроловской улицы);

— по улице Свободы на участке от улицы Крестовой до Волжской набережной.

С 16:15 до 17:00 нельзя будет проехать:

— по улице Свободы на участке от улицы Крестовой до улицы Чкалова;

— по улице Чкалова на участке от улицы Свободы до улицы Кольцова;

— по улице Кольцова на участке от улицы Чкалова до Крестовой улицы.

С 0:00 часов нельзя парковать машины на улицах:

— по Стоялой улице на участке от улицы Волжская набережная до улицы Чкалова;

— по улице Крестовой на участке от дома №17-а до улицы Свободы;

— по улице Чкалова на участке от улицы Свободы до улицы Кольцова;

— по улице Ломоносова на участке от Волжской набережной до улицы Крестовой.

После 17:00 движение транспорта будет восстановлено.

На период ограничений общественный транспорт будет следовать по временной схеме.