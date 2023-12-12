Рупор кремлевской пропаганды: Горловка. Жизнь фронтового города
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Большой документальный фильм Наданы Фридрихсон о том, чем сейчас живет фронтовая Горловка.
Аннотация:
▪️Как минометчики работают на донецком направлении,
▪️почему ВСУ нанесли удары ракетами HIMARS по ДК Шахтер,
▪️как местная жительница Алла выживает под обстрелами,
▪️что происходит в больнице города и
▪️какую систему управления использует мэр Приходько. (https://t.me/Prikhodko1970)
Тайм-коды:
00:00 — Приходько о взаимопомощи и «дороге смерти»
03:22 — обстановка на донецком направлении
06:02 – работа минометчиков
07:40 — сложности для минометчиков
10:48 — работа «птичников», какие дроны применяет Россия
13:31 — что означает «две подряд»
15:10 — как работают минометчики и штурмовые группы и как не попасть по своим
18:58 — как Горловка живёт под обстрелами и что изменилось за год в поселке Зайцево
23:48 — как местная жительница Алла живет под обстрелами
27:10 — про украинские ДРГ и как меняются боевые действия
30:47 — о настроении жителей Горловки
32:46 — как защитники Горловки пошли на войну в 2014 году и узнали, что Град – это не только осадки
36:16 — почему ВСУ стреляют по Горловке
37:09 — вербовка горловчан
40:03 — зачем ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по ДК Шахтер
47:46 — что происходит в горловской больнице
54:17 — проблемы с зарплатами и кадрами в Горловке
57:52 — как коммунальщики развозят в Горловке воду
01:00 — как Приходько стал мэром и почему он командный игрок
@FridrihShow – цинк
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Источник: Colonel Cassad
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