Рупор кремлевской пропаганды: Горловка. Жизнь фронтового города

Большой документальный фильм Наданы Фридрихсон о том, чем сейчас живет фронтовая Горловка.

Аннотация:

▪️Как минометчики работают на донецком направлении,

▪️почему ВСУ нанесли удары ракетами HIMARS по ДК Шахтер,

▪️как местная жительница Алла выживает под обстрелами,

▪️что происходит в больнице города и

▪️какую систему управления использует мэр Приходько. (https://t.me/Prikhodko1970)

Тайм-коды:

00:00 — Приходько о взаимопомощи и «дороге смерти»

03:22 — обстановка на донецком направлении

06:02 – работа минометчиков

07:40 — сложности для минометчиков

10:48 — работа «птичников», какие дроны применяет Россия

13:31 — что означает «две подряд»

15:10 — как работают минометчики и штурмовые группы и как не попасть по своим

18:58 — как Горловка живёт под обстрелами и что изменилось за год в поселке Зайцево

23:48 — как местная жительница Алла живет под обстрелами

27:10 — про украинские ДРГ и как меняются боевые действия

30:47 — о настроении жителей Горловки

32:46 — как защитники Горловки пошли на войну в 2014 году и узнали, что Град – это не только осадки

36:16 — почему ВСУ стреляют по Горловке

37:09 — вербовка горловчан

40:03 — зачем ВСУ выпустили две ракеты HIMARS по ДК Шахтер

47:46 — что происходит в горловской больнице

54:17 — проблемы с зарплатами и кадрами в Горловке

57:52 — как коммунальщики развозят в Горловке воду

01:00 — как Приходько стал мэром и почему он командный игрок

@FridrihShow – цинк

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