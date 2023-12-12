Стандартная рабочая неделя негативно влияет на психику пожилых людей

Как показали результаты исследования, проведенного южнокорейскими учеными, рабочая неделя, продолжительность которой превышает отметку в 35 часов, оказывает крайне негативное влияние на состояние здоровья пожилых людей.

В ходе исследования было установлено, что не только безработица может послужить причиной эмоционального стресса, но и слишком интенсивная трудовая деятельность в течение длительного времени.

Работа более 35 часов в неделю, как уточнили ученые, значительно повышало степень вероятности возникновения депрессии, но в целом, психическое здоровье у работающих пожилых людей, по сравнению с неработающими, оказалось крепче. Кроме того, степень благополучия пожилых людей в результате высокого уровня социального взаимодействия, как показали результаты эксперимента, только возрастала.