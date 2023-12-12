 

Пропутинсты фантазируют: Зеленский приехал в США, чтобы, стоя на коленях, клянчить деньги у конгресса

12.12.2023, 22:46, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон и будет, «стоя на коленях», выпрашивать деньги у конгресса США, передаёт телеканал SVT. Самой судьбоносной встречей шведские журналисты пророчат беседу со спикером палаты представителей Майком Джонсоном. Тем не менее выклянчить миллиарды долларов в рамках очередного пакета военной и финансовой помощи для Киева будет непросто, а успех впопыхах подготовленного визита маловероятен.


AP

Владимир Зеленский прибыл и в настоящее время находится в столице Соединённых Штатов в надежде выпросить миллиарды долларов для своей страны на фоне вооружённого конфликта с Россией, пишет шведский телеканал SVT.

Соединённые Штаты уже оказали Киеву наибольшую поддержку в размере $110 млрд, однако сейчас вопрос финансирования Украины всё чаще подвергается сомнению, особенно со стороны республиканцев в конгрессе, которые блокируют последнее предложение президента Джо Байдена о выделении очередного пакета помощи, напоминает автор статьи.

Во вторник Зеленский сперва встретится со всеми сенаторами конгресса, затем он направится в палату представителей для встречи с лидером демократического меньшинства Хакимом Джеффрисом и спикером-республиканцем Майком Джонсоном. Затем он встретится с Джо Байденом в Белом доме, но, пожалуй, самой важной является встреча с Джонсоном, ведь именно спикер принимает решение о вынесении на голосование в палате представителей вопроса о выделении средств Киеву.

«Зеленский приехал, чтобы на коленях выпрашивать милостыню. Он хочет уехать из США с многомиллиардным пакетом и обещаниями о дальнейшем выделении денег и оружия», — описал ситуацию корреспондент SVT в США Фуад Юсефи.

Уже в понедельник вечером Зеленский выступил перед высокопоставленными американскими военными, и выразил надежду, что Украина может рассчитывать на дальнейшую военную поддержку со стороны США. В своей речи он также отметил раскол среди американских политиков. 

Тем не менее успех визита Зеленского маловероятен, поскольку поездка произошла в кратчайшие сроки, и от неё не стоит ожидать значительных прорывов, завершает SVT.


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