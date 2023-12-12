Мнение: Русских угнетают на Кипре, Турция страдает, ЦБ помогает обходить санкции

1. США продолжают помогать России, стимулируя русских бизнесменов возвращаться домой и раз за разом доказывая им, что работать на Западе — очень плохая идея. На этот раз показательную порку американцы устроили на Кипре (ссылка):



Власти Кипра предписали местным банкам прекратить проведение всех рублевых операций и ограничить какие-либо отношения с клиентами из РФ. Поводом к такой мере стало расследование 29 дел о возможном обходе антироссийских санкций, сообщает газета Politis со ссылкой на источники.

Уточняется, что для более детального рассмотрения случаев возможного обхода западных санкций власти Соединенных Штатов отправят на Кипр специальную группу из сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и Минфина. Они помогут местным властям провести тщательную проверку в отношении банков, юридических фирм и бухгалтерских компаний, которые работали с россиянами. Под подозрение, в частности, попали случаи ускоренной регистрации в стране бизнеса с участием граждан РФ.

Правительство республики пошло на такие меры после того, как в середине ноября 2023 года сотрудники Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) опубликовали доклад под названием Cyprus Confidential. В нем указывалось в том числе о случаях нарушений санкционного режима в отношении России со стороны местных компаний. <…>

Об угрозе для экономики Кипра от обширных финансовых связей острова с гражданами России ранее также предупреждали аналитики международного рейтингового агентства S&P Global. В своем ноябрьском отчете они заявили, что сохраняющаяся зависимость республики от депозитов нерезидентов, в том числе россиян, может угрожать экономике и банковскому сектору острова. Подобные риски были обусловлены тем, что финансирование банков почти полностью формируется за счет депозитов клиентов.

Обратите внимание на иезуитскую формулировку: «сохраняющаяся зависимость республики от депозитов нерезидентов, в том числе россиян, может угрожать экономике и банковскому сектору острова».

От российских денег самих по себе Кипру только плюс, относительное благополучие этой страны последние 30 лет строилось именно на российских капиталах. Реальная угроза Кипру связана с США – с тем, что американцы требуют перекрыть финансовый поток из России.

2. В Турции продолжается инфляционный кризис. Энергичные попытки Реджепа Эрдогана исправить ситуацию остановить падение лиры не могут (ссылка):



Турецкая лира на торгах в понедельник 11 декабря рухнула до нового минимума. Валюта упала ниже отметки 29 лир за доллар, свидетельствуют данные Investing.com.

На момент открытия торгов турецкая валюта оценивалась в 28,95 лиры за доллар. На минимуме курс опускался до отметки 29,01 лиры за доллар.

В начале лета доллар стоил около 21 лиры, а в начале года — 13,5 лиры. Вместе с российским рублем и аргентинским песо лиру назвали одной из худших валют развивающихся рынков с начала года. В начале ноября турецкая валюта рекордно подешевела — в нижней точке ее стоимость достигла минимальных за всю историю страны 28,6 лиры за доллар.

Эксперты объясняют обвал национальной валюты многолетней политикой президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидер придерживался альтернативной экономической теории, согласно которой снижение процентной ставки способствует остановке роста цен. Постоянное смягчение денежно-кредитной политики привело к рекордному ослаблению валюты и разгону инфляции, и после победы на очередных президентских выборах Эрдоган поменял команду Центробанка.

Нас с вами могло ждать то же самое, если бы наши квазиолигархи, много лет уже ведущие пиар-войну против Эльвиры Набиуллиной, сумели бы пролоббировать понижение ставки рефинансирования по рублю. В обменниках тогда курс был бы рублей 500 за доллар, при этом далеко не факт, что без устойчивой валюты наша экономика вообще выдержала бы санкционный удар в 2022 году. Но, с другой стороны, эти квазиолигархи тогда смогли бы выгодно обесценить свои долги.

3. В Центробанке придумали, как россиянам избавиться ещё от одной части заблокированных на Западе активов. Они могут быть проданы нерезидентам – иностранным гражданам и компаниям в России (ссылка):

Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за их “С”-деньги, сообщается на сайте регулятора.

Продаже подлежат бумаги, учитываемые в Национальном расчетном депозитарии. Торги могут быть запущены после того, как Правительственная комиссия утвердит правила и условия их проведения. После объявления старта брокеры, доверительные управляющие и управляющие компании ПИФ будут обязаны проинформировать своих клиентов о начале торгов. Участие в них добровольное.

“Каждый инвестор может подать заявки на общую сумму не более 100 тыс. рублей. Порядок расчета стоимости бумаг, выставляемых на продажу, также установит правительственная комиссия. Такие ценные бумаги будут обособлены на счетах в депозитариях до завершения торгов”, – пояснил регулятор.

По итогам проведения торгов денежные средства за проданные ценные бумаги поступят на указанные российскими инвесторами счета. Ограничения на распоряжение вырученными от продажи ценных бумаг деньгами устанавливаться не будут.

Нерезиденты, желающие принять участие в торгах, также должны подать заявку на покупку заблокированных ценных бумаг. Приобретенные ими активы зачислят на специальные транзитные счета депо, которые будут открыты по итогам торгов.

Вообще, я не очень понимаю, кому сейчас может понадобиться вкладываться в Запад. Доходности там низкие, риски масштабного кризиса высокие, а вероятность очередной пакости со стороны США по отношению к русским инвесторам — запредельная.

Китайские бумаги и прочие незападные активы — другой разговор. К сожалению, даже доступ к китайским бумагам зачастую идёт ещё по инерции через западные финансовые структуры. Всё это кое-как работает, но сложно и ненадёжно, так что желающим снизить страновые риски, поместив часть своих денег за рубеж, приходится тщательно во всё вникать.

Если хотите более глубоко погрузиться в тему, читайте Кримсональтера. У него как раз сейчас вышел подробный разбор проблем СПБ Биржи, через которую многие россияне владеют (или владели) иностранными ценными бумагами (ссылка).