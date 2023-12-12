 

MCW: ходьба снижает риск осложнений после операций

12.12.2023, 22:01, Разное
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Как сообщает издание Medical College of Wisconsin, минимизировать риски возникновения послеоперационных осложнений, прежде всего таких, как тромбообразование и отторжение органов после трансплантации, можно за счет ходьбы.

Американские ученые, представляющие Медицинский колледж Висконсина, установили, что у тех, кто в течение дня, причем на регулярной основе, проходят как минимум 7500 шагов, степень вероятности возникновения осложнений в течение трех месяцев после операции снижается на 51%.

Исследователи уточнили, что умеренная физическая активность позволяет сохранить легкие здоровыми и способствует поддержанию плотности костной ткани, подчеркнув, что ходьба оказывает благотворное влияние на общее состояние сердечно-сосудистой системы.     


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