Мнение: Молодёжная преступность в 1980-е, много ли учатся школьники и возвращение Адидаса в Россию

1. К вопросу о том, откуда в позднем СССР взялась массовая молодёжная преступность, хотя к 1980 году власти обещали построить коммунизм, при котором профессия преступника стала бы исчезающей, как профессии пинспоттеров или заготовщиков льда. Автор Блога инженера нефтяника комментирует нашумевший сериал «Слово пацана» (ссылка):



Наткнувшись на волну хайпа, я посмотрел пару серий. Он посвящен молодежным группировкам Казани 1980-х гг. Это явление называлось “казанский феномен”, но вот по факту это было по всей стране. Особенно сильно оно проявлялось в национальных окраинах и промышленных городах.

Я жил в те времена в Элисте, после чего мы переехали в Оренбургскую область. Затем служил в Элисте, и могу вас уверить, все это цвело и пахло и там, и там. Вся Элиста была поделена на районы, иной раз складывалось впечатление, что сколько улиц в городе – столько и группировок. Хомуты, демьяновские, шушенские, стопики, гномы, квартал и так далее, всех и не упомнить. И каждый район строго контролировался, доходило до смешного, чтобы сходить в магазин ребята передвигались короткими перебежками, так как магазин мог находиться на территории района контроля другой молодежной группировки. Сходить в центральный парк “Дружба” могли не только лишь все, потому что если ты не входишь в группировку, которая его контролировала, то будь уверен — получишь по шее.

В Оренбургской области было немного мягче. Но надо понимать разницу между городом, хоть и небольшим, и поселком. В поселке точно также можно было выхватить по шее, если ненароком зашел в район другой школы. Так уже короткими перебежками пришлось передвигаться мне за хлебом, потому что это уже был район второй школы, а я учился в первой.

Драки были серьезными и жестокими. Все эти сказания про то, что “Дрались до первой крови” или “С девушкой не трогали” – вызывают смех. <…>

Откуда же взялось это явление? У меня есть несколько объяснений этому:

А. Большее число молодежи. Именно молодежь склонна с авантюрам, жестокости и криминалу. С возрастом человек умнеет и ему просто становится лень шляться по улицам и творить всякую дичь.

Б. Внедрение в подростковую среду множества людей с криминальным прошлым. Кто в курсе нашей истории, тот имеет представление, как много людей в те времена прошли тюремные университеты. Это внедрение началось не внезапно в конце 1970-х, рост подростковой преступности начался в 1960-е. А потом шел по нарастающей. Я сам помню, как в детстве нам рассказывали “старшаки” с тюремным опытом про “суровые, но справедливые законы зоны”, как просили (а потом требовали) скинуться “на грев пацану, которого мусора закрыли по беспределу” (“беспредел” – это изнасилование девчонки, подумаешь, какая “мелочь”, сама спровоцировала) и так далее.

В. Отстранение родителей от детей. Родители зарабатывали деньги, а многие просто бухали, им не до детей было. Ведь не так просто начали антиалкогольную кампанию в 1985 году, при том далеко не первую, народ стремительно спивался.

Г. Возможно самая главная. Девушку можно вывезти в Москву, но трудно деревню вывезти из девушки. Русские – это городская нация в первом поколении. В советские времена произошла массовая урбанизация, люди переезжали в города, но оставался еще в них сельский быт и нравы. Посиделки на лавке перед подъездом – это как раз городская версия посиделок бабушек перед домами в деревне. Для сельской местности вообще характерно четкое деление свой/чужой.

Но удивляет реакция. Она началась и в соцсетях, там множество людей пишут однотипные комментарии в таком духе: “Насмотрятся сериалов зумеры и поймут, как здорово собираться толпой и держать весь район. Отменить”. При этом очень похоже, что люди вообще не смотрели его, потому что текст повторяется у разных людей слово в слово.

Это вызывает у меня недоумение и смех. Если подростки так восприимчивы к кино — то откуда взялись “Тяп-ляп” и “Хади Такташ”. “Прибалтийцы” и “Черные тигры” в Орске? Гопари в Бугуруслане? “Янки” в Элисте? И так далее. Ведь тогда показывали до исключительности правильные и идеологически выдержанные фильмы про пионеров-героев и комсомольцев-добровольцев. Я просмотрел несколько фильмов недавно, приторно до патоки и во рту вкус картонного агитпропа.

Но при этом подростки вовсе не хотели походить на Валю Котика или Марата Казея, а хотели быть похожи на “старшака” из ПТУ, который выбивает деньги из чушканов. А старшак равнялся не на единственно верное учение, а на Гошу Бузулукского, настоящего вора в законе.

Да и какую романтизацию образа гопника увидели? Кровь, мордобой, сцены изнасилования, забивания ногами – в этом героизм и романтика? Как по мне – то наоборот, насмотревшись такой дичи не пойдут в банды.

Мне кажется, наша молодёжь в банды не пойдёт в любом случае — ну, за исключением немногочисленных подражателей, которых тут же прославят на весь интернет многочисленными видео, после чего полиция их накроет. Время не то, воспитание не то. Девиантная молодёжь сейчас выплёскивает гормоны или в Контре, неумело матеря товарищей по команде через интернет, или в торговых центрах, ползая на четвереньках по магазинам. Сколачиваться в преступные группировки они не будут, так как среда этому совершенно не способствует.

Сложившегося мнения о «Слове пацана» у меня нет, так как я его не смотрел, однако по умолчанию я сериал поддерживаю, так как это та самая мягкая сила, при помощи которой наша империя может диктовать свою волю остальному миру. Тот факт, что «Слово пацана» с увлечением смотрят даже сидящие прямо сейчас в окопах боевики ВСУ, уже о многом говорит.

Проще говоря, я отношусь к современным русским режиссёрам и продюсерам, как Франклин Рузвельт относился к Анастасио Сомосе, президенту Никарагуа. Да, моральные принципы всей этой богемы мне не близки. Однако это наша богема, и сейчас, в 2023, она в кои-то веки играет на нашей стороне.

2. Кстати, значительная доля современных подростков хотела бы не учиться, а заниматься совершенно иными вещами (ссылка):



В России 45% учеников хотели бы снизить учебную нагрузку, сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Участниками опроса стали 136 тыс. подростков в возрасте от 14 до 17 лет. 16% респондентов признались, что регулярно прогуливают занятия.

Подростков можно понять: школа во многих отношениях – это лайт-версия тюрьмы. Кроме того, многие подростки чувствуют, что обучение не приносит им особой пользы. Мне кажется, стоило бы как-то пересмотреть правила призыва в армию, чтобы молодёжь чаще выбирала техникумы вместо вузов. Это принесло бы пользу и нашей экономике, и им самим.

3. Адидас и Рибок, ушедшие в прошлом году из России, ожидаемо нашли способ пробраться обратно. Желающие купить эти бренды в Москве имеют теперь такую возможность – если, конечно, готовы оплатить премию за бренд (ссылка):

В Москве открылся первый магазин ASP, в котором будут продавать товары Adidas и Reebok. <…>

В торговой точке продаются товары брендов Adidas и Reebok — эти компании ушли из России в 2022 году. <…>

Журналисты Telegram-канала SHOT сообщили, что цены на продукцию в среднем выросли в два раза с того момента, как бренды покинули российский рынок. «Футбольные бутсы, которые раньше стоили 6 тысяч рублей, теперь — около 15 тысяч. Ценники на Reebok — в районе 11-12 тысяч», — отметили авторы канала.

Жаль, что с концами ушёл от нас японский Юникло. Аналогичного качества бадлоны мне так и не удалось нигде найти.